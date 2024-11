Biden autorizza l’uso di ATACMS sul territorio russo

Foto Flickr

Se la notizia dell’autorizzazione statunitense a utilizzare gli ATACMS sul territorio russo è vera (link 1; non è confermata e la tempistica di certo è strana, con Biden non ancora tornato dal vertice APEC 2024, dove tra l’altro nella foto ufficiale è stato relegato in seconda fila), è quello che in gergo si chiama “avvelenare i pozzi”, ovvero lasciare a chi ti sostituirà una situazione molto difficile, se non ingestibile. Il New York Times, ad ogni modo (link 2), sostiene che l’autorizzazione riguardi solo gli ATACMS con raggio massimo di 80 chilometri, non quelli da 300 chilometri. Staremo a vedere: del resto il conto eventualmente lo pagheranno Ucraina ed Europa, di sicuro non gli USA.

Stasera, mi sa, ne parliamo alla Bolla su OttolinaTv.

Link 1: https://www.reuters.com/world/biden-lifts-ban-ukraine-using-us-arms-strike-inside-russia-2024-11-17/

Link 2: https://www.nytimes.com/2024/11/17/us/politics/biden-ukraine-russia-atacms-missiles.html

Francesco Dall’Aglio