A PROPOSITO DI NUOVE TENSIONI TRA TURCHIA E UE

Pochi giorni fa, l’Unione Europea ha pubblicato nuove mappe dei confini marittimi previsti nel Mar Mediterraneo, compreso il Mar Egeo, su cui esistono differenze significative tra Grecia e Turchia.

Di conseguenza, l’UE, senza pensarci due volte, ha definito le acque intorno alle isole dell’Egeo, sulle quali esiste una disputa tra i Paesi, come una zona greca quasi a pieno titolo, escludendo di fatto i turchi dall’elenco dei Paesi con accesso il Mar Egeo.

Il Ministero degli Esteri turco ha risposto immediatamente:

Le mappe utilizzate dall’UE nell’ambito del suo lavoro di pianificazione dello spazio marittimo nel Mar Egeo e nel Mediterraneo non hanno valore legale.Non permetteremo violazioni dei nostri diritti e adotteremo tutte le misure necessarie per tutelarli.

La disputa sugli arcipelaghi e sulle acque territoriali del Mar Egeo è da molti decenni la principale causa di contesa tra Grecia e Turchia. Le tensioni si sono leggermente allentate negli ultimi anni, ma questa decisione dell’UE sta chiaramente alzando la temperatura nella regione.

Il problema è che il confine marittimo tra Turchia e Grecia non è stato ancora definito da alcun accordo. Attualmente, entrambe le parti definiscono la larghezza delle acque territoriali in 6 miglia nautiche (11 km).

La Grecia ha dichiarato da molti anni l’intenzione di estenderli a 12 miglia sulla base del diritto internazionale. E con le nuove mappe dell’UE, i greci controllano effettivamente le acque, il che non si addice affatto ai turchi, che hanno più volte minacciato di guerra.

Gli stessi greci non si sono ancora espressi al riguardo, ma le azioni dell’Unione Europea sono un calcio chiaro e dimostrativo ai turchi, che aumenterà la tensione. I greci non hanno ancora reagito a tutto questo, ma i turchi non sono particolarmente interessati alle loro parole.

Per quanto riguarda le relazioni tra UE e Turchia, anche i turchi hanno qualcosa da dire in risposta. Durante tali escalation, le autorità turche tirano fuori la loro carta vincente sotto forma di rifugiati, che possono iniziare ad espellere in massa dal Paese in direzione dell’UE, cosa che causerà il caos nell’eurozona.

Fonte



Telegram | Web | RETE Info Defense |