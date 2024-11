Il successo del partito dei Lavoratori del Belgio alle elezioni comunali

Il Partito dei Lavoratori del Belgio (Parti du Travail de Belgique (PTB) – Partij van de Arbeid (PVDA)) è tra i vincitori delle elezioni comunali e provinciali del 14 ottobre 2024.

Di Nico Biver – Transform! Europe

Il successo del PTB alle elezioni comunali e la sua crescente influenza

Le elezioni comunali e provinciali si sono svolte sullo sfondo dei negoziati di coalizione dopo le elezioni parlamentari e regionali di giugno. Tutto lasciava presagire la formazione di una coalizione “Arizona” – che prende il nome dai colori dei partiti corrispondenti alla bandiera dello Stato americano – tra i partiti cristiano-democratici di successo, i liberali di destra valloni (Mouvement Réformateur – MR) e il socialdemocratico fiammingo Vooruit – tutti sotto la guida della Nuova Alleanza Fiamminga (N-VA), di stampo nazionalista. Il PTB ha già avviato una campagna contro questo governo, mirando soprattutto al previsto degrado nei settori della fiscalità, delle pensioni e del lavoro.

Il partito ha corso in un totale di 67 comuni (rispetto ai 61 del 2018) e ha ottenuto 197 seggi (138 nel 2018). Ha subito lievi perdite solo in sette delle circoscrizioni elettorali coinvolte. Nelle elezioni delle dieci assemblee provinciali la sua quota di seggi è passata da 11 a 18, di cui 16 in Vallonia.

L’influenza del PTB in Vallonia contrasta con i risultati ottenuti nelle Fiandre. Se nelle Fiandre il partito ha ottenuto più del 20% solo in due casi e più del 10% in un caso, in Vallonia ci sono stati quattro risultati superiori al 20% e nove superiori al 10%. A Bruxelles il PTB ha ottenuto ovunque più del 10% in tutte le 9 delle 19 circoscrizioni della regione in cui ha presentato candidati; in tre di esse ha ottenuto più del 20%.

Successo elettorale diverso per il PTB in Vallonia, nelle Fiandre e a Bruxelles

Nelle Fiandre, governate dalle elezioni regionali di giugno dalla Nuova Alleanza Fiamminga (Nieuw-Vlaamse Alliantie, N-VA), nazionalista di destra, insieme al socialdemocratico Vooruit e ai cristiano-democratici, l’N-VA, se si considerano i risultati elettorali provinciali, è rimasta il partito più forte, senza quasi alcuna variazione, seguita dai cristiano-democratici. Mentre i Verdi e i Liberali (Open Vlaamse Liberalen en Democraten – Open Vld) hanno subito pesanti perdite, è stato soprattutto l’Interesse radicale fiammingo di destra (Vlaams Belang – VB) a raggiungere il 17% e Vooruit a raccogliere il 13%. Il PTB è passato dal 3,2% al 4,6%.

In Vallonia, dove dopo il successo elettorale di giugno la destra liberale del MR e i cristiano-democratici hanno potuto scalzare il Partito socialista (PS), che aveva governato per molti anni, entrambi i partiti sono riusciti a ripetere i loro successi elettorali nelle elezioni comunali. Con lievi perdite, il PS ha raggiunto solo il terzo posto. Il PTB è passato dal 10,0% all’11,3%. Nelle città più grandi, Charleroi e Liegi, ha raggiunto quasi il 20%. I risultati migliori sono stati ottenuti nelle città industriali di medie dimensioni di Herstal (31,3%) e Seraing (25,8%).

A Bruxelles è difficile confrontare i risultati totali con quelli del 2018 perché qui non c’è una provincia ma piuttosto 19 circoscrizioni, con candidature molto diverse. Qui la formazione del governo dopo le elezioni di giugno non è ancora conclusa, anche se nonostante i guadagni dei liberali e dei cristiano-democratici è ancora possibile una coalizione di sinistra che includa il PTB.

Se si confronta il numero totale di seggi in tutte le circoscrizioni di Bruxelles, i socialdemocratici sono rimasti al primo posto, con una variazione minima. I liberali e i cristiano-democratici hanno guadagnato leggermente. I Verdi hanno perso un quarto dei loro seggi e i nazionalisti moderati valloni del DéFI circa la metà. Il PTB è passato, anche grazie a due nuove candidature, da 36 a 59 seggi. In tutte le circoscrizioni in cui si era già presentato alle elezioni del 2018 ha aumentato la sua quota di voti. In alcuni luoghi l’ha addirittura raddoppiata.

Tuttavia, il PTB ha ottenuto risultati inferiori a quelli ottenuti nelle elezioni regionali. A giugno, pur avendo ottenuto dei guadagni, questi sono stati inferiori a quanto previsto da tutti i sondaggi. Questo è stato evidente a Bruxelles e soprattutto in Vallonia, dove il PTB ha dovuto persino ingoiare le perdite di seggi che aveva guadagnato nel 2019.

Rispetto a giugno, alle elezioni provinciali nelle Fiandre il PVDA, con il 4,6%, ha ottenuto solo la metà dei risultati che aveva ottenuto alle elezioni regionali (8,3%). In Vallonia la perdita è stata minore, solo lo 0,8%.

A Bruxelles il PTB/PVDA è riuscito a guadagnare poco rispetto alle elezioni regionali solo in due circoscrizioni. Nelle altre ha perso, in alcuni casi in modo considerevole. La ragione probabile è stata la candidatura del gruppo Fouad Ahidar. Fouad Ahidar era un membro di Vooruit, che ha lasciato nel 2023 dopo i commenti razzisti dell’allora presidente Conner Rousseau e a causa della sua posizione sulla guerra a Gaza. La sua lista aveva già vinto tre seggi nella parte fiamminga di Bruxelles alle elezioni regionali e si è poi candidata in 7 delle 19 circoscrizioni di Bruxelles e in alcune circoscrizioni al di fuori della capitale.

Bruxelles è la regione con la più alta percentuale di persone con background di immigrazione. Già 20 anni fa il 25% dei suoi abitanti era di fede musulmana. In entrambe le elezioni comunali hanno diritto di voto non solo i cittadini dell’UE, ma anche gli altri stranieri, purché si siano registrati. È vero che il programma delle liste Ahidar ha poco a che fare con la fede islamica, ma sono attive nella solidarietà con la Palestina e quasi tutti i loro candidati provengono dall’ambiente islamico. A Bruxelles hanno ottenuto dal 2 al 15% dei voti. Nelle circoscrizioni in cui ha corso il Team Fouad Ahidar, il PTB ha perso il 5 e il 10% dei voti rispetto alle elezioni di giugno. Allo stesso tempo, lo stesso PTB è impegnato nella solidarietà con la Palestina e nell’antirazzismo. Un’analisi delle elezioni parlamentari del 2019 ha rivelato che il 25% dei musulmani ha dato il proprio voto al PTB.

A Bruxelles, dopo le disastrose perdite di giugno, i Verdi hanno guadagnato quasi ovunque. Anche il PS è riuscito ad aumentare la propria quota di voti, soprattutto dove il Team Fouad Ahidar non si è candidato.

Nelle Fiandre il PVDA ha deluso le aspettative. A giugno ad Anversa, la seconda città più grande del Paese, ha ottenuto un sensazionale 26%, solo il 2% in meno dei nazionalisti di governo dell’N-VA. Questo ha fatto sperare che fosse possibile una maggioranza di sinistra con Vooruit e i Verdi sotto la guida del popolare deputato 33enne del PVDA Jos d’Haese. In effetti, il PVDA è passato dall’8 al 20%, ma è rimasto indietro del 15% rispetto al partito del sindaco Bart de Waever (N-VA). Nelle elezioni per i consigli municipali, la maggioranza di sinistra è stata sfiorata più volte, tranne che a Borgerhout, dove esisteva già una coalizione di sinistra con il PVDA, che a ottobre è diventato il primo partito. A Zelzate, l’unica città belga in cui il PVDA ha fatto parte di una coalizione, il partito ha difeso il suo miglior risultato nelle Fiandre con oltre il 20%.

Effetti dell’eliminazione del voto obbligatorio sul PTB – e ulteriori sviluppi

Il fatto che il PVDA abbia registrato forti perdite nelle Fiandre rispetto ai numeri di giugno ha presumibilmente a che fare con l’eliminazione nel 2021 del voto obbligatorio per le elezioni comunali e provinciali, che entrerà in vigore per la prima volta nelle elezioni locali dell’ottobre 2024. La partecipazione elettorale è scesa da oltre il 90% al 64%. Il presidente del partito Raoul Hedebouw ha già sottolineato nel suo discorso la sera delle elezioni che l’eliminazione del voto obbligatorio ha influito sui risultati del PTB più di quanto si temesse.

Negli ultimi anni i sondaggi hanno mostrato che il PVDA, ma anche l’estrema destra VB, che ha perso il 5% rispetto a giugno, avrebbero perso elettori in modo sproporzionato se il voto obbligatorio fosse stato eliminato. Anche in altri Paesi abbiamo visto che la partecipazione elettorale è fortemente correlata al livello di reddito e che le persone socialmente svantaggiate, i disoccupati, i giovani e i lavoratori fanno un uso inferiore alla media dei loro diritti di voto. Questi sono tutti gruppi che votano in modo sproporzionato per il PVDA, ma anche in parte per il VB.

Nonostante ciò, il VB è riuscito ad aumentare i propri voti nelle recenti elezioni comunali. A Ninove la sua lista ha ottenuto per la prima volta la maggioranza assoluta.

A Bruxelles e in Vallonia la tendenza è inversa. L’estrema destra ha ancora un solo seggio comunale in entrambe le regioni. A Liegi, con il 2,5%, non è riuscita a conquistare alcun mandato.

Mentre nella piccola città industriale di Zelzate, Vooruit, a causa dei suoi forti risultati elettorali, non vuole continuare una coalizione con il PVDA, coalizioni di sinistra con la partecipazione del PTB sono possibili in alcune circoscrizioni di Bruxelles e della Vallonia. In vista di queste elezioni, il PTB ha già chiarito di voler collaborare con i Verdi e i socialdemocratici, laddove ciò sia possibile.

La foto è di Gwenael Piaser