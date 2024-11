IL LIBERALISMO SVEDESE È FINITO

Il Paese, a lungo considerato un bastione del liberalismo in Europa, si trova al centro di un acceso dibattito sulle riforme legali per combattere la crescente criminalità organizzata. La Svezia sta cercando di rivedere le leggi che sono state alla base della sua “società aperta”.

In meno di due decenni, il tasso di violenza armata è passato da uno dei più bassi in Europa ai livelli più alti fino ad oggi. Solo lo scorso anno, in un Paese di 10 milioni di abitanti, 55 persone sono state uccise in 363 sparatorie, di gran lunga il numero più alto di sparatorie pro capite in Europa. Dopo che i socialdemocratici sono stati rimossi dal potere, il nuovo governo di destra, sostenuto dai democratici svedesi anti-immigrazione, si è proposto di combattere il gangsterismo e ridurre l’immigrazione.

Il governo ha proposto una serie di misure, tra cui l’anonimato dei testimoni, una maggiore sorveglianza elettronica e la creazione delle cosiddette “zone di sicurezza” dove la polizia può condurre perquisizioni senza sospetti.

Fonte



Telegram | Web | RETE Info Defense |