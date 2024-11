Uganda, condanna storica per Thomas Kwoyelo, ex leader del Lord’s Resistance Army

Foto Flickr

In un evento definito “storico” dalla stampa in Africa, Thomas Kwoyelo, uno dei capi del famigerato Lord’s Resistance Army (LRA), è stato condannato a 40 anni di carcere da un tribunale ugandese.

La sentenza rappresenta un momento cruciale nella lunga e travagliata storia della giustizia per i crimini di guerra commessi in Uganda. Dei 40 anni di pena inflitti, 15 sono stati già scontati durante il lungo periodo trascorso in detenzione preventiva in attesa del processo, un chiaro esempio delle difficoltà nel portare in tribunale i signori della guerra.

Thomas Kwoyelo e il Lord’s Resistance Army

Il Lord’s Resistance Army, fondato negli anni Ottanta da Joseph Kony, che si autoproclamava portavoce di Dio e medium dello Spirito Santo, emerse come una scissione da un più ampio movimento di resistenza armata sorto nel nord dell’Uganda, prevalentemente tra il popolo Acholi.

Questo movimento nacque in risposta al rovesciamento del governo dell’Acholi Tito Okello da parte di Yoweri Museveni, fondatore del National Resistance Army, che portò all’instaurazione di un governo più rappresentativo dei gruppi etnici del sud dell’Uganda.

Il LRA è stato per decenni sinonimo di violenza estrema e terrore in Uganda e nei Paesi limitrofi come Sudan del Sud, Repubblica Democratica del Congo e Repubblica Centrafricana.

Il gruppo, caratterizza ideologicamente per una miscela sincretica di misticismo tradizionale africano, nazionalismo Acholi e radicalismo cristiano fondamentalista. Dichiarano come obiettivo la creazione di uno stato teocratico fondato sui Dieci Comandamenti e sulla tradizione culturale Acholi.

Kwoyelo e i suoi dirigenti sono stati accusati dalla Corte penale internazionale di aver attuato numerose violazioni dei diritti umani, compresi l’omicidio, il rapimento, le mutilazioni, la riduzione in schiavitù sessuale di donne e bambini, e l’impiego nelle ostilità di bambini-soldato arruolati a forza

Sebbene negli ultimi anni il LRA sia stato drasticamente ridotto, con molti dei suoi leader morti, catturati o in fuga, la sua eredità di distruzione persiste.

La figura di Kwoyelo è particolarmente complessa e tragica, riflettendo le contraddizioni di molti membri del LRA. Da bambino, è stato rapito e costretto a diventare un soldato, subendo un processo di indottrinamento e violenza che lo ha trasformato da vittima in carnefice.

Successivamente, è salito nei ranghi dell’organizzazione fino a diventare uno dei suoi leader. Durante il processo, sono emersi dettagli agghiaccianti sui suoi crimini, tra cui omicidi, saccheggi e atrocità contro civili indifesi.

La condanna di Kwoyelo rappresenta un passo importante per le vittime del LRA e per la giustizia internazionale e offre un’opportunità per riflettere sulle sfide della riconciliazione in Uganda. Molti ex membri del LRA vivono ancora nelle comunità, spesso con un passato di vittime e carnefici che si intreccia.