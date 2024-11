Elon Musk è un genio o una maschera del sistema?

Zela Satti

Elon Musk rappresenta un caso emblematico della differenza tra realtà e narrazione nel mondo contemporaneo. Mentre la sua immagine pubblica è quella di un imprenditore visionario capace di cambiare il mondo, i dati finanziari e le analisi più approfondite dipingono un quadro meno romantico.

Elon Musk: realtà e narrazione di una icona del capitalismo tecnologico

Elon Musk è uno dei personaggi più discussi e controversi del panorama contemporaneo. Tra narrazioni mitiche che lo dipingono come un genio visionario e critiche che ne evidenziano le contraddizioni, emerge un ritratto complesso di un imprenditore che incarna perfettamente lo spirito del capitalismo tecnologico-finanziario americano. Ma chi è davvero Musk?

Musk e la ricchezza: realtà o percezione?

Musk è spesso definito come l’uomo più ricco del mondo, ma questa affermazione merita di essere analizzata. La sua “ricchezza” non deriva da un patrimonio liquido, bensì dalla valutazione di mercato delle sue aziende, in particolare Tesla. Le quotazioni azionarie della società, superiori a 1000 miliardi di dollari, riflettono aspettative e speculazioni piuttosto che un valore intrinseco. Per confronto, colossi automobilistici come Ford, General Motors e Stellantis, che generano fatturati ed utili significativamente superiori, hanno una capitalizzazione complessiva inferiore a un decimo di quella di Tesla.

Questa discrepanza sottolinea il divario tra il valore reale e quello percepito, alimentato da dinamiche speculative. Il fenomeno rientra in quella che l’economista Hyman P. Minsky ha descritto come una “bolla finanziaria”, dove l’entusiasmo per un futuro tecnologico promettente spinge gli investitori a gonfiare il valore delle aziende oltre la loro capacità di generare profitti reali.

Le aziende di Musk: tra innovazione e bilanci in rosso

Tesla è l’unica delle aziende di Musk che genera profitti di una certa consistenza, pur restando ben lontana dalle performance dei competitor tradizionali. La sua posizione dominante nel mercato dei veicoli elettrici negli Stati Uniti (circa il 50% di share) non è immune da sfide future: dall’ascesa di produttori cinesi all’incertezza legata al costo del lavoro americano.

SpaceX, l’altro fiore all’occhiello di Musk, è un caso emblematico. Pur fatturando circa 2 miliardi di dollari, l’azienda opera in forte passivo, con costi enormi legati a progetti come Starlink, che conta oltre 7000 satelliti lanciati ma senza ricavi significativi. Inoltre, la narrazione che dipinge SpaceX come un esempio di imprenditoria privata nasconde un dettaglio cruciale: il legame con la NASA e il governo americano. Quando il Congresso ha ritirato i finanziamenti diretti alla NASA, SpaceX è diventata la “facciata privata” per proseguire missioni altrimenti non giustificabili agli occhi dei contribuenti.

Neuralink, OpenAI, e Twitter (ora X) aggiungono altre dimensioni alla figura di Musk, ma nessuna di queste imprese è finanziariamente in attivo. Nonostante l’hype mediatico, l’effettivo valore economico e sociale di questi progetti resta incerto.

La narrazione del visionario spaziale

Uno degli aspetti più affascinanti del personaggio Musk è la sua vocazione “spaziale”. Progetti come il viaggio su Marte catturano l’immaginazione collettiva, ma si scontrano con enormi ostacoli tecnici e scientifici. Dalla protezione dagli effetti dei raggi cosmici alla sostenibilità psicofisica degli astronauti durante lunghi viaggi, le sfide rendono l’idea del colonizzare Marte altamente improbabile nel prossimo futuro.

In realtà, mentre Musk si concentra sulla spettacolarizzazione del sogno spaziale, altre potenze, come la Cina, puntano su approcci più pragmatici e meno costosi, utilizzando sistemi completamente automatizzati e intelligenza artificiale per l’esplorazione spaziale.

Il personaggio pubblico: genio o prodotto del sistema?

Elon Musk è spesso celebrato come un genio visionario, ma il suo successo può essere visto come il risultato di una convergenza tra capacità personali, il contesto del capitalismo finanziario americano e un’efficace gestione dell’immagine pubblica.

Musk ha saputo posizionarsi al centro di progetti “on wave”, attirando finanziamenti grazie al suo carisma e alle sue connessioni nel complesso bancario-militare-industriale.

Dietro questa immagine, però, emerge una figura più sfaccettata: non solo innovatore, ma anche abile stratega finanziario, capace di sfruttare al massimo le opportunità offerte dal sistema economico e politico americano. Il suo ingressi a ‘piedi uniti’, mutuando il linguaggio calcistico, entrando nella squadra di governo della nuova amministrazione Trump, schiude ulteriori orizzonti nella costruzione futura del ‘progetto Musk’, e solleva inquietanti dubbi sulla democrazia americana e i suoi satelliti.