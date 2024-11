Foto Wikimedia

DICHIARAZIONE COMPLETA DI VLADIMIR PUTIN SULLA RISPOSTA DELLA RUSSIA AGLI ATTACCHI DI ARMI OCCIDENTALI A LUNGO RAGGIO SUL TERRITORIO RUSSO



I punti salienti:



Controla Russia sono state utilizzate armi occidentali a lungo raggio.

Il 19 novembre, sei missili ATACMS e il 21 novembre i sistemi Storm Shadow hanno colpito obiettivi nelle regioni di Kursk e Bryansk;



Da quel momento, il conflitto locale precedentemente provocato dall’Occidente in Ucraina ha acquisito elementi di natura globale;

È impossibile usare armi a lungo raggio sul territorio della Russia senza specialisti dei Paesi in cui sono state prodotte, questo è noto.



In risposta all’uso dei missili americani e britannici a lungo raggio, l’esercito russo ha colpito un impianto militare a Dnepropetrovsk con uno dei più recenti sistemi missilistici a medio raggio: un missile balistico non nucleare chiamato Oreshnik;

I test dell’Oreshnik in condizioni di combattimento è stata una risposta alle azioni dell’Occidente.

Gli ultimi missili russi attaccano obiettivi ad una velocità di 2-3 km/sec. I sistemi di difesa aerea nemici esistenti non riescono ad intercettarli.



La questione dell’ulteriore dispiegamento di missili a medio e corto raggio sarà decisa da noi in base alle azioni degli Stati Uniti e dei loro Paesi satelliti.



Determineremo gli obiettivi da distruggere durante ulteriori test dei nostri nuovi sistemi missilistici sulla base delle minacce alla sicurezza della Federazione Russa.



Ci consideriamo autorizzati a usare le nostre armi contro obiettivi militari di quei Paesi che consentono l’uso delle loro armi contro obiettivi russi. E in caso di escalation di azioni aggressive, risponderemo in modo deciso e speculare.

Raccomando che le élites al potere di quei Paesi che stanno escogitando piani per usare i loro contingenti militari contro la Russia ci pensino seriamente.





