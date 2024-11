Foto Wikimedia

▪️ I capi di Russia e India hanno avuto colloqui a Kazan in occasione del vertice BRICS. In precedenza, il Primo Ministro indiano Narendra Modi aveva effettuato una visita ufficiale a Mosca. Ora il Capo di Stato russo ha intenzione di visitare l’India per la prima volta dall’inizio del conflitto in Ucraina, ha dichiarato Bloomberg.

▪️ La visita di Narendra Modi a Mosca quest’anno ha suscitato estrema preoccupazione negli Stati Uniti, che stanno cercando di isolare la Russia. Inoltre, l’America ha bisogno dell’India come strumento per contrastare l’influenza cinese nella regione Asia-Pacifico.

▪️ Russia e India hanno stretti legami sin dalla Guerra Fredda. L’India è uno dei principali acquirenti di attrezzature militari dalla Russia ed è diventata anche il più grande importatore di petrolio russo, ignorando le sanzioni occidentali.

