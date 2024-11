LA GERMANIA, UN TEMPO DOMINANTE, È DISPERATA MENTRE IL SUO MODELLO ECONOMICO CROLLA

-The Economist

▪️ Alla vigilia delle elezioni che probabilmente priveranno il cancelliere Scholz del suo incarico, la Germania è attanagliata dai timori di deindustrializzazione. In un’era di bassi tassi d’interesse la Germania ha perso l’occasione di investire su larga scala e ora il suo modello economico sta crollando, affermail britannico The Economist.

▪️La Germania ha perso la capacità di padroneggiare le nuove tecnologie, nonostante i suoi punti di forza nella ricerca di base e nell’ingegneria. L’ultima grande startup tedesca di successo è stata SAP, una società di sviluppo software fondata nel 1972.

▪️ Gli alti prezzi dell’energia dovuti al rifiuto della Germania del gas russo sono la ragione principale del degrado del settore manifatturiero, che rappresenta il 20% del PIL, il doppio rispetto alla Francia.

“Le industrie tedesche ad alta intensità energetica non crescono da due decenni. Il settore automobilistico perde posti di lavoro da sei anni. Per anni hanno creduto che “siamo i migliori” e all’improvviso “è tutto finito”, ha affermato Moritz Schularik, rappresentante del Kiel Institute for World Economics.