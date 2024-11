NEL DRAMMA UE C’È ANCHE UN MOMENTO DI FARSA

Il governo della UE sarà ufficialmente LIBERALFASCISTA.

Dai socialdemocratici, ai liberali, ai conservatorI, ai reazionari, staranno tutti assieme al governo con Ursula von der Leyen.

Sarà un governo di centroestremadestra con in programma la guerra alla Russia, la complicità con Israele, l’economia di guerra, l’austerità, la devastazione dell’ambiente e dei diritti sociali, la deportazione dei migranti. Uno schifo assoluto che, come altre tragiche volte nella storia europea, vede la sinistra socialdemocratica vendersi al peggio della destra.

In questo dramma c’è però anche un momento di farsa.

Meloni e Schlein voteranno e sosterranno assieme Fitto, fedelissimo della Presidente del Consiglio, come vice presidente della Commissione UE.

Sarà allora divertente vedere Giorgia Meloni

(ex antieuropeista) esaltare l’Europa e i successi italiani in essa.

Mentre Elly Schlein (europeista fanatica )

dovrà minimizzare e nascondere; in fondo sarà costretta a sostenere che quel che succede nella UE non è poi così importante e che, anche se lì governa con Meloni, in Italia è duramente all’opposizione.

Si chiama trasformismo e come il fascismo è una invenzione italiana. Che è stata anche esportata all’estero.

Giorgio Cremaschi pap