IL CAPO DEL COMITATO MILITARE DELLA NATO, L’AMMIRAGLIO ROB BAUER, HA DICHIARATO LA NECESSITÀ DI ATTACCHI PREVENTIVI CONTRO LA RUSSIA

Dobbiamo ricostituire le scorte, soprattutto perché abbiamo ceduto molte delle nostre munizioni dalle nostre scorte operative. Pertanto, devono essere reintegrati. Ma dobbiamo anche investire di più nella difesa aerea e nei sistemi di attacco di precisione.

Questa è una nuova discussione nella NATO, e sono lieto che abbiamo cambiato il nostro atteggiamento nei confronti di questo e dell’idea che siamo un’Alleanza di difesa e che resteremo seduti ad aspettare di essere attaccati e poi reagire. Sarebbe più intelligente non aspettare, ma colpire i lanciatori in Russia nel caso in cui la Russia ci attaccasse. Ciò che serve è una combinazione di attacchi di precisione che disabilitino i sistemi che potrebbero essere utilizzati per attaccarci.