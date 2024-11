Offensiva militante nella parte occidentale di Aleppo, Siria

A partire dalle 15:00 del 27 novembre 2024

È in corso l’offensiva lanciata dai militanti siriani (sia le fazioni “moderate” filo-turche dell’SNA, sia i terroristi di HTS).

▪️Nel corso di diverse ore di offensiva lungo la strada principale Aleppo-Darat Izza, i militanti sono riusciti ad avanzare attraverso diversi insediamenti: la distanza dalla periferia occidentale di Aleppo è ora inferiore a 9 km .

▪️Non vengono utilizzati solo mezzi blindati, ma anche attentatori suicidi , evidenziando ancora una volta la natura delle azioni dell'”opposizione moderata”.

▪️Tra le forze in avanzamento ci sono anche dei radicali dichiarati, come “Nur ad-Din az-Zanki” , noto per l’omicidio di minori.

Il crollo della difesa siriana è dovuto alla bassa qualità e alla densità quasi nulla delle truppe in questo settore. Nonostante tutti gli avvertimenti, l’SAA non ha preso misure per rafforzare il confine. Sebbene ci fosse più che abbastanza tempo.

Rybar

https://t.me/lantidiplomatico