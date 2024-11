Foto Wikimedia

C’è una grave escalation in Siria. I ribelli, per la prima volta in 5 anni, hanno lanciato un’offensiva su larga scala contro l’esercito di Assad.

La cosa principale:

Nel 2020 è stato firmato un accordo di pace in Siria con la mediazione di Russia e Turchia. Per la prima volta da allora, i gruppi islamisti sono passati all’offensiva;

I ribelli hanno già catturato 13 villaggi, tra cui le città strategiche di Urm-es-Sugra e Anjara, nonché la base più grande nella parte occidentale di Aleppo, la Base 46;

L’aviazione russa risponde ai distaccamenti avversari.

i droni da ricognizione e i droni kamikaze vengono utilizzati in maniera massiccia.

Gli stessi radicali hanno dichiarato di aver preso il villaggio di Kafr Batih, più di 10 carri armati e armi leggere, e di aver catturato 20 soldati SAA e combattenti della milizia filo-governativa. Ci sono probabilmente esecuzioni di civili.

L’attivazione dei militanti è direttamente collegata alla partecipazione del GUR dell’Ucraina

ConflictChronicles

https://t.me/lantidiplomatico