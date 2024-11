IN EUROPA UNA MAGGIORANZA FRANKENSTEIN, DA MELONI ALLA SCHLEIN

La pantomima dei buoni contro i cattivi, dei cosiddetti democratici contro l’estrema destra è finita. Oggi Fratelli d’Italia e Pd, in Europa, hanno incrociato i loro voti per dare vita alla nuova compagine di maggioranza Von der Leyen bis. Una compagine trasversale, di destra e centrosinistra, che ruota intorno a vari commissari socialisti, liberali e popolari e al meloniano Fitto assurto al ruolo chiave di vicepresidente con il beneplacito di tutti i maggiorenti italiani (Prodi, Monti, Schlein, per non parlare di Mattarella). Mica roba da ridere. Le deleghe che avrà Fitto sono di primo piano, tra le più importanti in termini di influenza politica e di bilancio amministrato: la delega a Coesione e Riforme. In termini quantitativi l’incarico pesa 377 miliardi di euro, pari al 35% del bilancio totale della Ue. Alla fin della fiera il cosiddetto voto utile di chi è andato a votare contro la deriva di destra è finito in un pastone politico incongruo, una sorta di maggioranza Frankesntein, dove c’è di tutto, dalla Meloni alla Schlein.

Ancora una volta, anche sul piano delle nomine, sono tutti insieme, forze di centrosinistra e di destra, per i tagli della spesa sociale, le privatizzazioni, le grandi opere climalteranti, la guerra mondiale. Per favore, una volta per tutte, la si smetta di dire che per battere la destra bisogna fare comunella con il centrosinistra. Una narrazione fasulla se all’atto pratico, quando sono al governo, le principali forze di centrosinistra fanno più o meno le stesse politiche della destra. L’ascesa dei partiti di destra è in larga misura il risultato della disponibilità dei partiti centristi, compresi i dem, a impersonare politiche economiche, sociali e di guerra devastanti. C’è una unica possibilità di battere le destre variamente connotate sul piano economico e ideologico che è quello di lavorare a costruire una alternativa politica e sociale in opposizione alle forze liberiste e della guerra (Ezio Locatelli).

Navigazione articoli