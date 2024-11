La proposta dell’Ungheria di spostare i negoziati per l’adesione della Serbia all’Unione europea alla terza fase è stata respinta da un gruppo di Paesi europei.

Croazia, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi e Svezia si sono opposte, riferisce un corrispondente di PolitNavigator.

Durante il colloquio tra gli ambasciatori dei Paesi europei, l’Ungheria, che esercita pressioni per l’adesione della Serbia all’Unione europea, ha presentato la proposta per l’apertura del terzo capitolo del processo d’integrazione. Belgrado aveva precedentemente “sbloccato” cinque di otto condizioni per questo processo, ma nel 2020 Bruxelles ha cambiato le regole, creando cluster tematici che vengono chiusi completamente dopo aver soddisfatto una serie di prerequisiti.

I rappresentanti degli Stati europei, a titolo di diversivo, hanno riconosciuto “i progressi che la Serbia ha fatto nella sua richiesta di adesione”, ma hanno insistito sul fatto che “sono necessari risultati concreti prima di andare avanti”.



Tra gli ostacoli che impediscono alla Serbia di raggiungere una nuova fase dell’integrazione europea, gli oppositori dell’Ungheria hanno citato la “situazione dei diritti umani” e le “relazioni tese con Pristina”.

Ma, come si è scoperto, erano più preoccupati per altri due punti. Il primo è la “notevole mancanza di rispetto della politica estera dell’UE da parte di Belgrado, soprattutto per quanto riguarda le numerose sanzioni imposte alla Russia a causa della sua aggressione militare in Ucraina”. Il secondo è un accordo di libero scambio con la Cina, entrato in vigore il 1 luglio di quest’anno che ha eliminato il 60% dei dazi doganali tra i Paesi.



“Non è chiaro come un Paese che ha un accordo di libero scambio con la Cina possa entrare a far parte dell’UE, la politica commerciale del blocco è uniforme e determinata da Bruxelles”, ha commentato la notizia il canale televisivo Euronews.

Pertanto, il Presidente serbo Aleksandar Vucic e il suo team, promotori del processo di integrazione europea del Paese, contrariamente all’opinione di gran parte della popolazione, sono inequivocabilmente tenuti ad abbandonare le relazioni di alleanza con Russia e Cina per il bene delle lontane prospettive di adesione all’UE. Il modo in cui Vucic risponderà a questa sfida sarà chiaro nel prossimo futuro.



