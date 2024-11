Foto Flickr

Il ministro della Corte Suprema del Brasile, Alexandre de Moraes, ha affermato che l’ex presidente Jair Bolsonaro aveva “piena coscienza e partecipazione attiva” nel tentativo di golpe dopo il ballottaggio delle elezioni presidenziali del 2022. Questa rivelazione è emersa dal rapporto finale della Polizia Federale.

Il rapporto indica che alti ufficiali militari erano pronti a iniziare una guerra civile per impedire che il presidente eletto, Luiz Inácio Lula da Silva, assumesse il potere, mantenendo invece Bolsonaro al comando. Le autorità hanno basato il loro documento su registrazioni audio del 29 novembre 2022, in cui si sentono il generale di brigata in pensione Roberto Criscuoli e il generale in pensione Mário Fernandes discutere di una possibile guerra civile

In un messaggio inviato a Mário Fernandes, il colonnello Reginaldo Vieira de Abreu ha affermato che il paese era in guerra e ha quindi esortato alla realizzazione di un colpo di Stato. Questo ha portato gli investigatori a pensare che Fernandes fosse un collegamento tra Bolsonaro e i suoi sostenitori.

Un altro audio inviato dal tenente colonnello Mauro Cid al generale Freire Gomes ha mostrato che alcuni settori della società, principalmente il settore agricolo e i deputati, stavano facendo pressione su Bolsonaro per eseguire il golpe contro Lula.

Il 21 novembre, Jair Bolsonaro, Mário Fernandes e altre 36 persone sono state accusate dalla Polizia Federale di tentato golpe e di un piano per eliminare Lula

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-tentativo_di_golpe_in_brasile_bolsonaro_accusato_di_partecipazione_attiva/82_57965/#google_vignette