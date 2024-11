Uruguay: Aurora Meloni racconta il trionfo di Yamandú Orsi

Il candidato della coalizione progressista del Frente Amplio, Yamandú Orsi, ha conquistato la vittoria alle elezioni presidenziali in Uruguay. Aurora Meloni commenta questo successo in diretta da Montevideo.

Analisi a cura del Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati – GIGA

Introduzione di Rodrigo Rivas (intellettuale cileno già membro del governo di Unidad Popular di Salvador Allende):

In “Il viaggio”, Eduardo Galeano racconta il viaggio di Aurora Meloni nel settembre 1974 per ricuperare i resti del marito, Daniel Banfi, giovane uruguaiano assassinato dalla dittatura argentina. È un racconto breve ma sufficiente perché i loro nomi diventino parte della memoria di ogni antifascista.

Ma la storia di Aurora non finisce con quel sacchetto di ossa calcinate che Daniel era diventato. Esule con 2 figlie piccole, prima in Svezia, poi in Italia, Aurora si è dedicata a più lavori contemporaneamente: allevare le figlie, guadagnarsi da vivere lavorando nella Provincia di Milano, dedicarsi a diffondere informazioni e ad organizzare la solidarietà con i perseguitati del mondo. Essendo queste le sue caratteristiche, il lavoro non gli è mai mancato.

La conoscono bene tutti coloro che si sono occupati del Processo Condor, e cioè del tentativo di far giudicare dai tribunali italiani i torturatori di cittadini italiani nel cono sud latinoamericano. Naturalmente, la conoscono bene anche i non pochi vampiri militari arrestati in seguito al lavoro di Aurora e pochi altri compagni. Tutti loro continuano nel loro impegno dopo oltre 50 anni, perché “non c’è pena né oblio per i miserabili”. Argentini, cileni, uruguaiani, paraguaiani e tutti noi latinoamericani dobbiamo molto al loro lavoro.

Per Aurora la politica non è mai stata né un’analisi fredda degli avvenimenti, né un elenco di denuncie e neppure una litania di sofferenze. Appartiene a quella categoria di persone che Brecht definì indispensabili, perché lottano sempre.

Trovare un miglior testimone per farsi raccontare l’Uruguay in festa è impossibile. Già provarci sarebbe puro autolesionismo.

L’Uruguay è complesso, come ogni paese; ricco di storia e di cultura; pieno di futuro. Basta ascoltare Aurora per capirlo.

Buon ascolto

