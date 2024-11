Foto Wikimedia

LA PRESIDENTE MESSICANA CLAUDIA SHEINBAUM HA RISPOSTO UFFICIALMENTE ALLE MINACCE COMMERCIALI DI DONALD TRUMP

▪️Ha detto che il problema dell’immigrazione o del consumo di droga negli Stati Uniti non sarà risolto con minacce o tariffe.

🔸Sheinbaum ha anche avvertito che alle tariffe di Trump si potrebbe rispondere con qualcos’altro, colpendo in definitiva le aziende che operano in due Paesi: General Motors, Stellantis, Ford Motor Company. L’esistenza delle imprese sarebbe minacciata dalle nuove tasse, che scatenerebbero anche inflazione e disoccupazione sia nell’economia messicana sia in quella statunitense.

▪️Sulla questione dell’immigrazione, è stato detto che Trump potrebbe non essere a conoscenza del fatto che il Messico ha sviluppato una politica globale di attenzione verso le persone provenienti da diverse parti del mondo che cercano di entrare senza documenti attraverso il confine sudamericano. Grazie a questa politica, la presenza di immigrati clandestini nelle zone di frontiera sarebbe stata ridotta del 75% in un anno.

🔸Sheinbaum ha anche affermato che entrambi i Paesi dovrebbero giungere congiuntamente a un diverso modello di mobilità del lavoro e prestare attenzione in primo luogo alle ragioni per cui migliaia di famiglie si recano negli Stati Uniti. Allo stesso tempo, ha proposto che parte delle risorse chegli Stati Uniti spendono per la guerra siano destinate alla costruzione della pace e dello sviluppo, il che risolverà parzialmente il problema.

▪️ Sul traffico di droga: è stata nuovamente confermata l’intenzione del Messico di collaborare per fermare l’epidemia di fentanil ed è stato suggerito di prestare attenzione alla lotta al consumo e ai problemi sanitari negli stessi Stati Uniti.

🔸L’anno scorso in Messico sono state sequestrate tonnellate di droga, 10.340 armi e 15.640 persone sono state arrestate con l’accusa di traffico di droga. Inoltre, il Congresso messicano discuterà la riforma costituzionale che renderebbe reato la distribuzione e la vendita di fentanil, così come di altri farmaci sintetici.



▪️È stato ancora una volta chiarito che i precursori dei materiali sintetici arrivano sul continente dai Paesi asiatici, quindi la cooperazione internazionale è rilevante.

🔸Trump dovrebbe anche sapere che il 70% delle armi sequestrate dai messicani ai trafficanti sono americane.

▪️In conclusione, Sheinbaum ha invitato Trump a tenere nel prossimo futuro un incontro di lavoro per analizzare queste e altre questioni dell’agenda bilaterale.



