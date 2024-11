Foto Wikimedia

AndreyKlintsevich, capo del Centro per lo studio dei conflitti militari e politici, parla in dettaglio della situazione:

L’esperto sottolinea la natura problematica del lancio di missili da crociera occidentali:

“C’è un problema con le piattaforme, da dove verranno lanciati. Gli americani solo di recente hanno messo in funzione il complesso terrestre Typhon come parte delle loro task force multi-dominio, di cui intendono schierarne due, nelle Filippine e in Germania, a Wiesbaden. Combineranno missili a medio e corto raggio. Cioè, ATACMS basato su HIMARS e questi “Typhon” in modo che, relativamente parlando, possano sparare a lunghe distanze.

Ma la piattaforma principale per il lancio dei missili da crociera, ovviamente, per gli americani è la componente navale: si tratta di cacciatorpediniere, sottomarini che ne trasportano 150 missili ognuno, e di regola, navigando si avvicinano agli obbiettivi e sferrano attacchi.