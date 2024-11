Siria VIDEO. Si riaccende pericolosamente il fronte. Non è un caso

Foto Wikimedia

Si riaccende pericolosamente il fronte in Siria. Dopo settimane di addestramento dagli ucraini alla guerra coi droni, i miliziani di Hayat Tahrir al-Sham puntano su Aleppo. A fronteggiarli le truppe di Assad con le forze russe in difesa della città martire. Ma se la pace in Siria è in pericolo, la Russia rischia di aprire un altro fronte, proprio adesso che Putin risponde all’escalation occidentale sfoderando la deterrenza nucleare. Ospiteremo in diretta per OttolinaTV il nostro Stefano Orsi per capire cosa sta accadendo ed in che modo i due fronti sono collegati.