LA FRANCIA SI AVVIA VERSO LA COMPLETA PERDITA DELLA SUA PRESENZA MILITARE NEI PAESI DEL SAHEL E DELL’AFRICA OCCIDENTALE



Due Paesi, il Senegal e il Ciad, hanno annunciato ieri all’unisono la rottura dei contratti militari con Parigi.

Il Ministero degli Esteri ciadiano ha rilasciato una dichiarazione informando l’opinione pubblica della risoluzione dell’accordo di difesa del 2019 con la Francia. Il Senegal è stato meno duro, finora non c’è stata alcuna rottura, ma il giovane Presidente Bassirou Diomaye Faye, recentemente eletto, ha annunciato in un’intervista a France-Presse la sua intenzione di chiudere completamente tutte le basi francesi nel Paese.

Faye, a proposito, ha affermato che attualmente il principale partner commerciale del Senegal è la Cina, quindi anche qui Parigi perde punti. Nel 2020, la Francia rappresentava oltre il 40% degli investimenti diretti esteri e quasi 250 aziende stabilite nel Paese.



Aggiungiamo che in Senegal opera un’unità marina francese. Si tratta principalmente di addestratori militari portati qui come parte del programma integrato di rafforzamento della capacità di mantenimento della pace in Africa (RECAMP), un’iniziativa di formazione creata alla fine degli anni ’90 con la partecipazione di Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Secondo la decisione delle autorità francesi, nel 2024 il personale dell’unità sarebbe stato ridotto da 500 a 260 persone. La Francia ha chiuso la sua base militare in Senegal nel 2010, ma ha mantenuto una base aerea presso l’aeroporto internazionale Leopold Sédar Senghor di Dakar. Inoltre, sul territorio del Paese si trova l’equipaggiamento militare francese necessario per le operazioni di mantenimento della pace.

