Da parte dell’Occidente si sta preparando un cambio di strategia in relazione al conflitto in Ucraina, causato dalla “mancanza di prospettive di infliggere una sconfitta strategica alla Russia sul campo di battaglia”, ha riferito il Servizio segreto straniero russo.

Ciò non significa semplicemente un congelamento per ripristinare l’efficacia combattiva delle forze armate ucraine e prepararsi ad un tentativo di vendetta, ma l’occupazione diretta dell’Ucraina da parte delle truppe della NATO .

▪️ Nei centri di addestramento dispiegati sul territorio ucraino, si prevede di formare almeno un milione di persone mobilitate, nonché di ripristinare il complesso militare-industriale dell’Ucraina con l’aiuto di società militari-industriali occidentali, tra cui la tedesca Rheinmetall.

La NATO intende realizzare questi compiti attraverso l’effettiva occupazione dell’Ucraina, con l’invio di 100mila soldati come parte di un “contingente di mantenimento della pace”, riferisce l’SVR. Si prevede che le zone di occupazione saranno suddivise come segue:

— costa del Mar Nero — Romania

— regioni occidentali dell’Ucraina — Polonia

— centro e est del paese — Germania

— regioni settentrionali, compresa la regione della capitale — Gran Bretagna

“La Russia ha bisogno di questa opzione per una soluzione pacifica? La risposta è ovvia”, riassume la dichiarazione dell’SVR.

▪️L’opzioneespressa, infatti, ripropone i punti del “piano di pace” di Trump. E lo supera addirittura, poiché implica l’occupazione dell’intero territorio rimanente dell’Ucraina, e non solo di qualche “zona smilitarizzata”. Si tratta della questione delle illusioni su Trump e della continuità della politica americana quando cambiano i presidenti. È ovvio che nessun piano del genere all’interno della NATO potrà emergere senza gli Stati Uniti. La NATO è gli USA+.

A noi interessa solo la soluzione finale. Vladimir Putin ha annunciato le condizioni di pace russe il 14 giugno 2024 in un incontro con la leadership del Ministero degli Esteri russo. E sono ancora in vigore.

▪️ A proposito, proprio ieri, durante una visita di stato in Kazakistan e al vertice della CSTO, il Presidente della Federazione Russa lo ha confermato:

“Non ho detto che le precondizioni per l’avvio dei negoziati fossero queste e queste, ho semplicemente parlato delle nostre condizioni per la pace. Secondo me, le condizioni per una pace a lungo termine, sostenibile, potrebbero essere così, così e così, e sono state esposte in dettaglio nel mio discorso di giugno. Non c’è altro da ripetere nell’incontro con la direzione del Ministero degli Esteri russo.”

Putin ha sottolineato una sfumatura molto importante. C’è un’enorme differenza tra le precondizioni per l’avvio dei negoziati e le condizioni per la pace. La Russia non contratterà a questi termini. Si tratta di requisiti irrinunciabili.



– Elena Panina

