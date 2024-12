Foto Wikimedia

In Ucraina, i russi sono accusati di “armare l’inverno contro di loro”, una descrizione inquietante dell’ennesimo attacco alle infrastrutture energetiche del paese, che ha lasciato al buio quasi un milione di persone.

In soli due giorni, 100 missili e 466 droni sono stati lanciati sull’Ucraina, una risposta da Mosca al lancio dei missili a lungo raggio Atacms, forniti dagli Stati Uniti.

Ma oltre alla geopolitica, alle minacce nucleari e agli equilibri militari, emerge un aspetto ancora più drammatico della guerra: il freddo e la sofferenza di un popolo che resiste ormai da tre inverni.

Ucraina, l’inverno come arma di guerra

Ogni attacco alle infrastrutture energetiche uccide la speranza di una vita normale per milioni di ucraini. Le case, le scuole, gli ospedali sono colpiti. Quando si parla di “armare l’inverno”, non si fa riferimento solo agli attacchi ai sistemi energetici, ma anche alle difficoltà quotidiane che il popolo ucraino è costretto a sopportare: il buio prolungato e il freddo pungente sono diventati un nemico che si aggiunge al fuoco della guerra.

Se il conflitto si è internazionalizzato con i lanci degli Atacms e l’ingresso di missili balistici russi nel repertorio bellico, il vero campo di battaglia, però, è quello in cui si gioca la resistenza fisica e morale del popolo ucraino.

La resistenza ucraina tra sacrifici e difficoltà

Se da un lato l’esercito ucraino continua a opporre una resistenza tenace, nonostante la scarsità di soldati e la difficoltà di reclutare nuovi combattenti, dall’altro la situazione sul campo non è ancora decisiva. L’esercito russo avanza, seppur lentamente, e apre nuovi fronti, come quello verso Kurakhove.

Nonostante la strategia difensiva di Kiev, che mira a rallentare l’avanzata russa attraverso colpi mirati a est e oltre la Crimea, la campagna di reclutamento sembra non riuscire a colmare il vuoto. Le difficoltà sono amplificate dalla continua scarsità di risorse, dalle difficoltà con i proiettili ucraini che non esplodono e dalla carenza di armi moderne e munizioni.

Le video-denunce di prelievi forzati di renitenti, accompagnati dalle voci di una possibile chiamata alle armi dei diciottenni, evidenziano una guerra che sta toccando non solo la struttura fisica del paese, ma anche la sua coesione sociale e la sua capacità di reagire.

La propaganda politica che dipinge questa guerra come una lotta tra il bene e il male rischia di omettere una verità fondamentale: l’Ucraina sta pagando un prezzo altissimo, e gli scioperi e le difficoltà sociali segnano ormai un territorio spaccato e diviso.

La geopolitica e le difficoltà economiche

Sul piano internazionale, la guerra in Ucraina è diventata una questione che coinvolge sempre più direttamente gli Stati Uniti e l’Europa. Con la Germania che si offre di difendere la linea di approvvigionamento della Nato in Polonia con i missili Patriot, la guerra ha assunto proporzioni che vanno oltre il confine ucraino.

La prospettiva di un’escalation continua, con l’arrivo di nuovi missili russi e l’esaurirsi delle scorte occidentali di munizioni, pone interrogativi sulla durata del conflitto. La situazione economica interna, con le difficoltà nella produzione e distribuzione di munizioni ucraine, solleva dubbi sull’efficacia a lungo termine delle risorse messe a disposizione dall’Occidente.

La guerra si sta così trasformando in un conflitto logorante, dove i veri protagonisti non sono solo i soldati in prima linea, ma le famiglie ucraine che ogni giorno affrontano il buio, il freddo e l’incertezza del domani.

Tre inverni di sofferenze, fame e stenti non lasciano indenni nessuna nazione, e l’Ucraina sta pagando il prezzo più alto. Seppur armata con supermissili, l’Ucraina è intrappolata in una guerra che non sembra finire.

La geopolitica ha spinto sempre più paesi a prendere posizione, ma l’incertezza continua a regnare sul campo di battaglia, mentre le popolazioni, sia ucraine che russe, si confrontano con il peso di un conflitto che non accenna a fermarsi.

La speranza di una pace giusta appare oggi più lontana che mai, mentre il paese soffre e resiste, combattendo non solo contro un esercito, ma contro il buio e il freddo che l’inverno sta portando con sé.