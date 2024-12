Uruguay sconfitta la destra filo USA

Foto Flickr

Sconfitto il candidato presidente della destra filo USA, anti cubana ed anti chavista in Uruguay.

Vince il candidato della coalizione delle sinistre (Frente Amplio) che come secondo partito come numero di deputati include il partito comunista.

La nuova vice presidente, ex sindaca della capitale, Carolina Cosse, ha iniziato la sua militanza politica nel partito comunista uruguaiano, entrando poi a far parte del Frente Amplio.

Come la attuale presidente del Messico, anche la vicepresidente uruguaiana ha dichiarato che suo padre e suo nonno erano militanti del partito comunista (intervista rilasciata al Partito Socialista Uruguayano).

Durante una delle interviste che hanno preceduto il ballottaggio vinto domenica scorsa, un giornalista le ha fatto la solita domanda provocatoria che viene posta per far perdere voti e per attivare la macchina del fango: “lei ritiene che Cuba ed il Venezuela siano due dittature?”

La risposta non ha lasciato dubbi: “No!

Io sono convinta che ogni popolo ha diritto alla autodeterminazione e che siccome in Venezuela c’è un presidente eletto con elezioni libere, il Venezuela deve occuparsi senza ingerenze delle sue problematiche”.

Il Venezuela ha emesso un comunicato ufficiale per congratularsi con i vincitori delle elezioni in Uruguay: “Il Governo Bolivariano esprime al Presidente eletto, Yamandú Orsi, e alla Vice Presidente eletta, Carolina Cosse, i suoi migliori auguri per questa nuova tappa dell’Uruguay inviando, a sua volta, un riconoscimento alla militanza del Frente Amplio che ha ottenuto una mportante vittoria contro la destra neoliberista di quel paese.

Il Venezuela esprime inoltre la propria volontà di portare avanti un’agenda costruttiva di rispetto, dialogo, comunicazione e di avanzare nella costruzione dell’unione sudamericana”.

Le fonti del post ed il link del video e della foto con la falce e martello sono nei commenti al post.

Rete solidarietà rivoluzione bolivariana