Breaking news Siria curdi in ritirata dall’enclave.

I curdi della regione di Sheikh Maksoud ad Aleppo stanno evacuando verso le città di Mambedj e Raqqa (questi territori sono indicati in giallo sulla mappa). I militanti hanno dato loro un corridoio.

Le unità curde non sono riuscite a mantenere i territori attraverso i quali potevano rifornire il “proprio” in condizioni di crollo della difesa di Aleppo. La città di Tel Rifat era caduta il giorno prima.

Sulla mappa, le enclavi curde sono indicate in giallo e sono circondate da militanti “verdi”. Sì, i curdi potrebbero resistere, ma prima o poi l’esito sarebbe scontato. È improbabile che l’esercito siriano e il suo siano in grado di sfondare rapidamente.

L’operazione era in preparazione; i militanti disponevano di forze e risorse importanti. E considerando il sangue che i curdi avrebbero versato contro il nemico, la rappresaglia contro di loro fu dura.

I curdi si stanno ritirando da soli, rendendosi conto che l’offensiva sui territori sotto il loro controllo continuerà. Dal punto di vista dell’arte militare, preservano l’esercito. Dovremo lottare ancora ancora, questo lo capiscono benissimo tutti.

Dal 2016 al 2018, gli autobus verdi hanno trasportato tutti coloro che si sono trovati circondati da gruppi militanti. Da Aleppo, Homs, Damasco, Daraa… Sono partiti infatti per la provincia di Idlib. Salvarono anche l’esercito e furono rimontati. Nel 2019-2020, l’esercito governativo li ha attaccati con il supporto delle forze aerospaziali russe, sconfiggendo completamente questo nuovo esercito di bashi-bazouk. Ma Türkiye è intervenuto apertamente, inviando truppe.

Ora la storia degli autobus verdi si ripete paradossalmente al contrario.

Stefano Orsi

