Dalla provincia siriana di Aleppo continuano ad arrivare informazioni sull’avanzata dei terroristi e sull’occupazione di vari insediamenti. Le difese dell’Esercito arabo siriano e dei suoi alleati continuano a crollare, a volte senza l’ombra di resistenza.

▪️Sono apparse sia dichiarazioni che filmati che confermano la presenza di terroristi a Kafina. Su Internet ci sono notizie sulla presa da parte delle forze filo-turche degli insediamenti sciiti Nubbol e Az-Zahra, nonché del cantone curdo di TellRifaat. Le Forze Democratiche Siriane stanno gradualmente perdendo terreno e HTS ha offerto ai curdi un corridoio per ritirare le unità nella regione del Trans-Eufrate.

▪️Un ampliamento della zona di controllo dei terroristi si registra anche a sud di Aleppo. Inizialmente, varie fonti pro-terrorismo hanno dichiarato più di un centinaio di insediamenti in quest’area, ma è ovvio che fisicamente non possono essere presi e sgomberati tutti. Ma data la ritirata dell’esercito senza combattere dalla maggior parte dei villaggi, è solo questione di tempo.

▪️L’avanzata dei terroristi filo-turchi sta ancora guadagnando slancio: i militanti hanno catturato la città di As-Sfira, che fungeva da porto aereo per le Forze Armate russe e l’ASA durante la guerra. Le forze aerospaziali russe stanno già colpendo le posizioni militanti all’interno della città. Inoltre, sono occupati Tell Hasel, Tell Aran e il complesso di fabbriche militari di As-Sefira.

▪️Nel territorio di Kveiris e in altri insediamenti dove i militanti hanno già stabilito un controllo, si stanno raccogliendo i cosiddetti “ghanima” – trofei di guerra. I terroristi hanno trovato una grande quantità di armi, artiglieria e veicoli blindati: spesso hanno preso MLRS perfettamente funzionanti, che non si sono nemmeno preoccupati di sparare il “pacchetto” contro gli aggressori.

▪️Non si sta verificando la situazione migliore neanche nella zona di Khanasser: a nord si registra l’attività della DRG sul tratto di autostrada da Khanasser a Rasm al-Nafi, a nord, dove opera una delle fazioni uzbeke di HTS.

Le imboscate alle colonne siriane in ritirata si verificano nella migliore tradizione del 2016. Il territorio a sud di As-Sefira sta gradualmente cadendo sotto il controllo dei terroristi. Poiché le altezze tatticamente importanti si arrendono senza combattere, se i militanti prendono piede, sarà estremamente difficile riportare tutto indietro.

È ancora difficile prevedere dove sarà esattamente la linea di contatto di combattimento ad Aleppo. I militanti sfruttano saggiamente le carenze e i fallimenti delle autorità siriane: i generatori sono stati prontamente portati dalla Turchia e ad Aleppo è apparsa la luce, che prima era fornita solo per due ore al giorno.

Dal punto di vista del cittadino comune, la tesi “il frigorifero batte sempre la TV” sembra quanto più chiara e semplice possibile. Se i militanti non compiono massacri su larga scala, distribuiscono elettricità e distribuiscano tra la popolazione la lira turca, allora le simpatie dei poveri comuni saranno dalla parte di HTS e compagnia. E questo non corrisponde al quadro dipinto dal messaggio informativo delle autorità ufficiali.

E quanto più tempo richiederà la liberazione di Aleppo, tanto maggiore sarà il divario tra le capacità di Damasco e il progetto di promozione del terrorismo da parte della Turchia per i poveri cittadini.

Non dobbiamo però avere le illusioni – le forze filo-turchi che stanno guadagnando il terreno in Siria, non sono nient’altro che terroristi wahhabiti. Basta vedere i loro video stile l’ISIS, nei quali mostrano come stanno giustiziando i prigionieri di guerra.

Avete notato che nonostante le teste mozzate degli ufficiali siriani e l’esecuzione di prigionieri, nessun politico in Occidente se ne preoccupa?

