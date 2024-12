Caos in Siria e Georgia: la disperata mossa finale dell’impero (VIDEO)

Apparentemente lontane e scollegate, le rivolte in Georgia e l’offensiva jihadista in Siria appaiono come i tasselli di un disegno più grande: la volontà di portare Tblisi sotto l’ombrello NATO, per trasformarla in una nuova anti-Russia, il piano di privare Mosca della sua “porta in Medio Oriente” e di uno scalo strategico nel Mediterraneo Orientale. Mentre il nuovo esecutivo europeo si prepara a sostituire gli USA nel confronto con la Federazione Russa, il Maidan georgiano avvenuto in contemporanea con l’attacco su larga scala dei gruppi filoturchi di Idlib, sembrano i passi di una macro-strategia dell’amministrazione Biden volta ad indebolire il Cremlino in vista di futuri negoziati. Se mai ci saranno.

