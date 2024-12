Niente aiuti da 50 giorni, nel nord di Gaza è pulizia etnica

Tra 50 e 75 mila persone sono intrappolate a Gaza Nord, senza cibo, acqua, energia elettrica. I bambini stanno morendo di fame e ogni tentativo di portare aiuti viene bloccato dalle autorità israeliane. Drammatiche le testimonianze tra le oltre 100 mila persone in fuga nelle ultime settimane. Appello urgente per un immediato cessate il fuoco e l’ingresso degli aiuti.

di Oxfam Italia



27 novembre 2024 – Israele sta finalizzando il suo piano di pulizia etnica nel nord di Gaza e da 50 giorni ormai sta impedendo l’ingresso di qualsiasi aiuto, mentre la popolazione sta morendo di fame.

È l’allarme lanciato oggi da Oxfam, mentre non sembra esserci fine alla catastrofe umanitaria che investe tra 50 e 75 mila persone rimaste intrapppolate a Gaza Nord senza cibo, acqua o energia elettrica.

“Da due mesi i nostri operatori e partner a Gaza cercano disperatamente di soccorrere la popolazione rimasta intrappolata a nord, ma lsraele continua a bloccare qualsiasi tentativo e sappiamo già che molti bambini moriranno di fame. – spiega Paolo Pezzati, portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam Italia – La pulizia etnica che si sta consumando nel nord di Gaza dimostra ancora una volta come Israele stia operando nella più totale impunità, violando il diritto internazionale. Siamo di fronte all’annessione de facto di quest’area, mentre svanisce ogni speranza di una soluzione giusta e pacifica, con la comunità internazionale inerte e in qualche caso palesemente complice. Israele continua ad usare la fame come arma di guerra nei confronti di decine di migliaia di persone che vengono definite combattenti solo perchè non sono riuscite a scappare. Al momento è impossibile sapere esattamente quanti stiano morendo per malnutrizione”.

Anche le Nazioni Unite confermano che dal 6 ottobre non gli è stato possibile consegnare aiuti alimentari nel nord di Gaza. Tutte le panetterie sono chiuse, sospesi i programmi per la lotta alla malnutrizione infantile e il sostegno alle madri in allattamento.

Le autorità israeliane hanno bloccato tutti i tentativi delle Nazioni Unite di inviare personale medico e carburante per mantenere in funzione i servizi idrici e igienici.

“Il nord è isolato dal resto del mondo – racconta un operatore di Oxfam a Gaza – A Jabalia, Beit Lahia, Beit Hanoun c’è solo caos, fame e morte. La popolazione è alla carestia e nessuno riesce a fare nulla. Siamo di fronte ad un orrore senza fine”.

“I bombardamenti hanno ucciso 10 nostri operatori, distrutto un ambulatorio e un rifugio per sfollati”.

Juzoor, partner di Oxfam ancora presente nel nord di Gaza, riferisce che i recenti bombardamenti israeliani hanno colpito un rifugio per sfollati gestito dall’organizzazione, uno dei 15 ambulatori sanitari e un magazzino di scorte di medicinali.

“Il nostro personale è più forte di noi e continua a dirci, che per fortuna c’è ancora qualcosa che possiamo fare”, racconta il dottor Umaiyeh Khammash, direttore di Juzoor.

In condizioni tanto disperate, Juzoor continua a fornire assistenza medica, aiutando anche le donne che devono partorire, ma riferisce di bambini morti di malnutrizione e di moltissimi altri che non hanno più niente da mangiare. Ad oggi, 10 operatori di Juzoor sono stati uccisi dai bombardamenti israeliani.

Al pari di tutte le organizzazioni e agenzie ONU che fanno parte della Food Security Cluster, a Oxfam è stato negato l’accesso nel governatorato di Gaza Nord da quando Israele ha intensificato l’assedio militare, il 6 ottobre. In questo lasso di tempo, si sarebbero potuti distribuire 800 pacchi di viveri utili a sfamare 5.600 persone.

“Dimenticatevi di Gaza Nord per sempre”, le testimonianze di chi è riuscito a fuggire

Circa 100.000 persone sono recentemente fuggite dal nord di Gaza in seguito agli ordini di sfollamento forzato di Israele. Gli operatori di Oxfam hanno raccolto testimonianze drammatiche di persone a cui i soldati israeliani avrebbero detto di “dimenticarsi di Gaza Nord per sempre”, promettendo cibo, mai distribuito alla fine di lunghe marce forzate. Un uomo di Beit Hanoun ha riferito di aver vissuto in una scuola semidistrutta con il figlio piccolo, di aver dovuto eliminare insetti dalla farina per fare il pane e accendere fuochi all’interno di un’aula per la paura di essere avvistato dai droni militari.

“C’era un uomo anziano su una sedia a rotelle rimasto bloccato nella sabbia. I soldati ci hanno ordinato di andare avanti senza di lui”, ha raccontato un’altra delle persone in fuga.

Un membro dello staff di Oxfam, responsabile della distribuzione degli aiuti, denuncia che i trasferimenti forzati verso sud, nella regione vicina a Gaza City, hanno generato un sovraffollamento insostenibile e che lo stato generale è vicino alla carestia. Lui stesso – sfollato dieci volte in un anno – riesce a mangiare solo una volta al giorno.

“Non c’è un mercato aperto a Gaza City e le persone sono senza cibo. – racconta – La scorsa settimana abbiamo ricevuto 280 pacchi alimentari e speriamo di poterli consegnare nei prossimi giorni. Le persone sfollate dal nord sono in condizioni indicibili. Nel frattempo, la parte meridionale di Gaza è come un altro Paese, completamente separato da noi”.

Appello urgente per l’ingresso degli aiuti

In tutta Gaza, compreso il sud, a ottobre sono entrati in media 37 camion di aiuti al giorno, mentre nella prima settimana di novembre, 69 al giorno: prima del 7 ottobre ne entravano 500.

Oxfam chiede un cessate il fuoco immediato, incondizionato e permanente e l’accesso degli aiuti umanitari a Gaza nord. Gli aiuti devono arrivare in tutta Gaza e ai palestinesi deve essere data la libertà di tornare a casa, di ricostruire e di vivere in pace senza occupazione o blocco.

Ufficio stampa Oxfam Italia

Mariateresa Alvino – 348.9803541 – mariateresa.alvino@oxfam.it

David Mattesini – 349.4417723 – david.mattesini@oxfam.it

NOTE

Le missioni di aiuto nel governatorato di Gaza Nord hanno subito particolari restrizioni dall’inizio dell’offensiva di terra israeliana del 6 ottobre. Tra il 1° e il 18 novembre, l’85% delle 41 richieste di coordinamento per missioni umanitarie nel governatorato di Gaza Nord sono state negate (17) o impedite (18), mentre il 7% (3) è stato consentito. 31 di queste 41 richieste erano per le aree assediate di Jabalya, Beit Hanoun e Beit Lahya, e tutti i tentativi* tranne 4 non sono andati a buon fine in questo period, seppure tra grandi difficoltà e Questi quattro tentativi sono stati gravemente ostacolati econ obiettivi limitati.

L’assedio a Gaza Nord comprende la maggior parte delle aree residenziali del governatorato, tra cui Beit Hanoun, Beit Lahiya e la maggior parte di Jabalya. L’intero governatorato comprende l’area assediata ma anche il valico di Zikim (Erez West), che è stato accessibile per tutti i 50 giorni, e la parte meridionale di Jabalya.

Il diritto internazionale umanitario (DIU) proibisce l’uso della fame come metodo di guerra. In quanto potenza occupante, Israele è tenuto, in base al diritto internazionale umanitario, a provvedere ai bisogni e alla protezione della popolazione di Gaza. Nel 2018, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2417, che ha condannato all’unanimità l’uso della fame contro i civili come arma di guerra e ha dichiarato che qualsiasi negazione dell’accesso umanitario costituisce una violazione del diritto internazionale.*