Vietnam e Brasile: un nuovo capitolo di cooperazione strategica al G20

Vietnam e Brasile hanno elevato le loro relazioni bilaterali a partenariato strategico in occasione del vertice del G20, rafforzando la cooperazione economica e diplomatica ed evidenziando il ruolo crescente del Vietnam nelle sfide globali.

Dopo la visita del Presidente Lương Cường in Cile e Perù, dove ha preso parte anche al vertice dell’APEC, e la venuta del Presidente dell’Assemblea Nazionale cubana Esteban Lazo Hernández, il Vietnam ha continuato a curare le proprie relazioni con i Paesi dell’America Latina grazie a un viaggio del Primo Ministro Phạm Minh Chính, che ha rappresentato il governo della Repubblica Socialista al G20 in Brasile, approfittandone anche per effettuare una visita ufficiale in Repubblica Dominicana.

Secondo gli analisti, la visita del Primo Ministro vietnamita e la sua partecipazione al G20 di Rio de Janeiro hanno rappresentato un momento cruciale sia per il rafforzamento della cooperazione bilaterale che per il contributo vietnamita alle questioni globali. In particolare, i governi di Hà Nội e Brasilia hanno colto questa occasione per innalzare le relazioni bilaterali al livello di partenariato strategico, sottolineando l’importanza della collaborazione in diversi settori, nelle stesse ore in cui il Brasile stipulava anche un partenariato strategico globale con la Cina, sotto gli auspici del Presidente Xi Jinping.

Il partenariato strategico tra Brasile e Vietnam giunge in occasione dei 35 anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi, che le hanno infatti stabilite nel 1989. Da allora, i rapporti bilaterali hanno conosciuto uno sviluppo costante, fondato su valori condivisi come la fiducia, l’affinità culturale, la complementarità economica e l’impegno comune per la pace e lo sviluppo.

Nel corso degli anni, i due Paesi hanno consolidato i legami attraverso scambi regolari di delegazioni a vari livelli e una crescita sostenibile delle relazioni economiche e commerciali. Il volume degli scambi bilaterali ha continuato a crescere, con l’obiettivo ambizioso di raggiungere i 10 miliardi di dollari entro il 2025 e i 15 miliardi di dollari entro il 2030.

Negli ultimi anni, inoltre, il dialogo a livello bilaterale è stato ulteriormente intensificato, arricchito da visite ufficiali significative, come quella del Ministro degli Esteri brasiliano Mauro Vieira in Vietnam nell’aprile 2024 e quella di Nguyễn Trọng Nghĩa, membro del Politburo vietnamita, in Brasile nell’agosto dello stesso anno.

Durante l’incontro del 17 novembre tra Phạm Minh Chính e il Presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, i due leader, come detto, hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta per elevare le relazioni bilaterali al livello di partenariato strategico. Questo nuovo quadro di cooperazione non solo rafforza i legami esistenti, ma apre anche nuove opportunità in settori chiave come tecnologia avanzata, trasformazione digitale, transizione energetica, biocarburanti, protezione ambientale e risposta ai cambiamenti climatici.

I due leader hanno concordato sulla necessità di sviluppare una partnership più approfondita attraverso lo scambio di delegazioni, l’attuazione efficace degli accordi firmati e la promozione della cooperazione nei settori della difesa, della medicina militare e delle operazioni di mantenimento della pace.

Inoltre, il Brasile ha espresso il suo sostegno alla proposta vietnamita di avviare negoziati per un accordo di libero scambio tra il Vietnam e il MERCOSUR (Mercato Comune dell’America Meridionale, che include Argentina, Brasile, Bolivia, Paraguay e Uruguay) entro il 2025. Secondo la stampa vietnamita, questa iniziativa rappresenterebbe un passo fondamentale per rafforzare ulteriormente i legami economici tra le due nazioni e con l’intera regione.

Il viaggio di Phạm Minh Chính ha inoltre permesso ai governi di Vietnam e Brasile di riaffermare il proprio impegno per la riforma della governance globale, incluso l’ampliamento del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per offrire una rappresentanza adeguata ai Paesi del Sud del mondo, che rappresentano la maggioranza della popolazione mondiale. Il Primo Ministro vietnamita e il Presidente brasiliano hanno poi espresso il loro sostegno al principio della risoluzione pacifica delle controversie internazionali, basata sul diritto internazionale e sulla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982.

Entrambi i Paesi hanno riconosciuto l’urgenza di affrontare i cambiamenti climatici e hanno concordato di collaborare strettamente in vista della COP30, che sarà ospitata dal Brasile nel 2025. Inoltre, hanno ribadito che la loro partnership strategica sarà pienamente in linea con gli sforzi globali per combattere la fame e la povertà, secondo quanto previsto dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Venendo al vertice del G20 di Rio de Janeiro, la partecipazione di Phạm Minh Chính all’evento multilaterale ha rappresentato una nuova occasione per mettere in luce il ruolo crescente del Vietnam sulla scena internazionale. Il Primo Ministro, in particolare, ha presentato tre proposte concrete per accelerare il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) e garantire una transizione energetica giusta, un settore sul quale il Vietnam sta puntando molto in tempi recenti:

1. Promuovere tre trasformazioni chiave: Phạm Minh Chính ha sottolineato l’importanza della trasformazione digitale, verde ed energetica. Nella visione promossa dal Vietnam, la trasformazione digitale è vista come la base, quella verde come la direzione centrale e quella energetica come il motore per ridurre le emissioni di carbonio e garantire uno sviluppo sostenibile.

2. Investire nello sviluppo umano: il Primo Ministro ha evidenziato che lo sviluppo umano deve essere al centro di ogni politica. A tal proposito, ha lodato gli sforzi del Brasile, sotto la presidenza di Lula, nel ridurre le disuguaglianze sociali e promuovere l’equità, con un’attenzione particolare ai diritti delle donne e dei bambini.

3. Innovare nella cooperazione finanziaria: Phạm Minh Chính ha proposto l’introduzione di modelli di cooperazione finanziaria innovativi, incluso il partenariato pubblico-privato, per mobilitare risorse a sostegno dello sviluppo sostenibile. Inoltre, ha annunciato che il Vietnam ospiterà il vertice “Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030” (P4G) nell’aprile 2025, rafforzando ulteriormente il suo impegno per la transizione verde.

Il viaggio di Phạm Minh Chính è stato salutato come un grande successo da parte della stampa e degli analisti vietnamiti. Secondo queste fonti, l’elevazione delle relazioni bilaterali Vietnam-Brasile a partenariato strategico rappresenta una pietra miliare nelle relazioni bilaterali e offre una base solida per una cooperazione più ampia e profonda. La visita di Phạm Minh Chính, inoltre, ha non solo consolidato i legami tra i due Paesi, ma ha anche rafforzato il ruolo del Vietnam come attore responsabile e proattivo nelle questioni globali.

Con una visione condivisa per un mondo più sostenibile e giusto, Vietnam e Brasile si preparano a scrivere un nuovo capitolo nella loro partnership, dimostrando come due nazioni, pur distanti geograficamente, possano collaborare efficacemente per affrontare le sfide del nostro tempo.

Articolo pubblicato su lacittafutura.it

