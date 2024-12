Biden firma la grazia al figlio Hunter e lo salva da 17 anni di carcere

Foto Wikimedia

Biden ha graziato suo figlio Hunter e lo ha salvato da 17 anni di carcere:

“Ho firmato un decreto che grazia mio figlio Hunter. Dal giorno in cui sono entrato in carica, ho detto che non avrei interferito con le decisioni del Dipartimento di Giustizia e ho mantenuto la parola data, anche se ho visto mio figlio essere perseguito selettivamente e ingiustamente. Nessuna persona ragionevole, esaminando i fatti del caso di Hunter, potrebbe giungere a una conclusione diversa dal fatto che Hunter è stato scelto semplicemente perché era mio figlio, il che è sbagliato.

Cercando di spezzare Hunter, hanno provato a spezzare me, e non c’è motivo di pensare che sia tutto lì. Ne ho abbastanza. Spero che gli americani capiscano perché il padre e il presidente sono arrivati ​​a questa decisione.”

Questa “democrazia” somiglia sempre di più ad una brutta caricatura della monarchia.

