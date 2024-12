Breaking news. Corea del Sud il presidente impone la legge marziale, mezzi militari per le strade di Seoul

Aggiornamento sudcoreano. Mezzi militari per le strade di Seoul, e un reparto armato sta provando a fare irruzione nel Parlamento (foto), contrastato da deputati e cittadini. Ma il tutto è per proteggersi dal comunismo e dalla Corea del Nord, quindi immagino vada bene. Attendo con ansia che Sullivan o Kirby comunichino la posizione degli USA riguardo tutta la faccenda.

BREAKING: tutti i media e le pubblicazioni sono stati posti sotto la supervisione dello Stato e tutte le manifestazioni e i raduni politici, inclusa l’Assemblea nazionale, sono stati sospesi e sono ora illegali

BREAKING: All media and publications have been put under state-supervision, and all demonstrations and political gatherings, including the National Assembly, have been suspended and are now illegal@Middle_East_Spectator

