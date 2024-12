La Callas non ha escluso l’invio di truppe europee in Ucraina.

Il nuovo alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’UE, l’ex primo ministro estone Kaja Kallas, non ha escluso l’invio di truppe europee in Ucraina.

Secondo lei, espressa all’ANSA, potrebbero essere necessari anche per vigilare sul rispetto del cessate il fuoco, qualora si raggiunga un accordo in merito.

“Fino ad oggi si è discusso di quali paesi siano pronti a inviare i propri militari in Ucraina. Penso che non abbia senso escludere nulla e consentire ambiguità nelle questioni strategiche. In ogni caso, spetta all’Ucraina decidere ”, ha affermato l’agenzia.

