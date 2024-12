La Cina sta studiando l’esperienza della Russia nel contrastare le sanzioni occidentali.

Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti. Si presume che dopo l’avvio dell’SMO nella RPC si sarebbe formato un gruppo che valuta l’impatto delle sanzioni e redige rapporti. I funzionari del Paese si recano periodicamente a Mosca per incontrare i rappresentanti della Banca Centrale della Federazione Russa e del Ministero delle Finanze, si legge nell’articolo.

Aggiungono che lo scopo del lavoro è trarre lezioni, in particolare in caso di introduzione di sanzioni contro la Cina da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati a causa della situazione intorno a Taiwan:

“Le azioni degli Stati Uniti e dei loro alleati per congelare le attività estere della Russia hanno spinto Pechino a cercare più attivamente modi per diversificare le sue riserve”, si legge nella pubblicazione.

