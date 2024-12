“Perché vogliono rovesciare Assad in Siria?” La risposta del Professor Sachs

“Qual è il movente per rovesciare Bashar al-Assad?”. Chiedeva il giornalista Tucker Carlson al Professor Sachs in una recente intervista.



Una delle argomentazioni avanzate, risponde il Professore della Columbia University, era che i neoconservatori avevano una lista stipulata da Wesley Clark quando era a capo della Nato negli anni ’90 per cancellare tutti i governi che si fossero allineati con l’Unione Sovietica o con la Russia. “Ora la Siria ha una base navale. La Russia ha una base navale nel Mediterraneo. E quindi Assad è un nemico”, prosegue Sachs.

E ancora: “Probabilmente abbiamo creato l’ISIS in modo piuttosto diretto perché abbiamo finanziato i jihadisti lungo tutto il percorso. Perché ricordate cosa stava succedendo in Siria? Hanno fatto esattamente la stessa cosa in Libia. E guardate la Libia: hanno deciso di eliminare Gheddafi. Perché? Nessuno lo sa davvero.”

Un estratto fondamentale da riascoltare oggi con i terroristi al soldo della NATO che hanno ripreso il loro attacco alla sovranità della Siria.

IL VIDEO CON I SOTTOTITOLI IN ITALIANO

