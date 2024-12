Foto Flickr

Se avete capito le bugie su Gaza perché credete a quelle sulla Siria? Attraverso il suo canale X la giornalista ed esperta di politica internazionale Caitlin Johnstone offre la miglior sintesi possibile sulle trame dell’impero contro la Repubblica siriana e mette a nudo i troppi (filopalestinesi) che si fanno ingannare dalla propaganda della Nato. “Ci sono molte persone che vedono le bugie imperiali su Gaza ma continuano a credere alle bugie imperiali sulla Siria, soprattutto perché le bugie su Gaza sono molto più facili da vedere”.

Buona lettura.

—–

di Caitlin Johnston – X

La Siria è più complicata e difficile da capire rispetto a Gaza, ma se si indaga si trovano montagne di prove che per molti anni gli Stati Uniti e i loro alleati e partner hanno attivamente fomentato la violenza, il caos e la distruzione in quella nazione per ottenere un cambio di regime. Chiunque lo neghi è un ignorante o un disonesto, così come chi vi definisce un propagandista russo o un amante di Assad per aver affermato questo fatto ben dimostrato.

Ci sono molte persone che vedono le bugie imperiali su Gaza ma continuano a credere alle bugie imperiali sulla Siria, soprattutto perché le bugie su Gaza sono molto più facili da vedere. Un’immensa quantità di propaganda e di operazioni di informazione è stata impiegata per inquadrare la violenza a cui stiamo assistendo in Siria dal 2011 come una ribellione del tutto organica contro un dittatore tirannico che vuole solo uccidere i civili perché è malvagio, ma se si porta su questo tema la stessa sincera curiosità e la stessa rigorosa indagine che si è portata sulla situazione dei palestinesi, si scoprirà che lo stesso tipo di menzogne e di distorsioni che si è visto promuovere dalla classe politica e mediatica occidentale su Gaza è stato messo in giro anche contro la Siria – spesso dalle stesse persone.

Questo è il modo in cui le persone tendono a disfare le bugie dell’impero. Gli occhi si aprono a causa di qualche buco davvero evidente nella narrazione ufficiale, come il Vietnam, l’invasione dell’Iraq o Gaza, e poi, una volta che si è visto attraverso quelle bugie, si inizia a essere curiosi di sapere in che altro modo si è stati ingannati. Si inizia a tirare altri fili e a saperne sempre di più, e dopo un po’ si inizia a vedere il quadro generale dell’impero centralizzato statunitense che infligge orribili abusi all’umanità in tutto il mondo con l’obiettivo di dominare il mondo.



Se avete capito le bugie su Gaza, non fermatevi. Continuate ad andare avanti. Continuate a tirare i fili. Continuate a imparare. Rimanete curiosi. Hanno mentito su Gaza, hanno mentito sull’Iraq, hanno mentito sulla Libia, hanno mentito sull’Ucraina e stanno mentendo anche sulla Siria. Non ascoltate chi cerca di spegnere la vostra curiosità. Ignorate chiunque tenti di sgridarvi e di farvi tacere per aver posto domande scomode. Continuate a svegliarvi dalla matrice della propaganda dell’impero finché non avrete gli occhi veramente lucidi.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-se_avete_capito_le_bugie_su_gaza_perch_credete_a_quelle_sulla_siria/39602_58043/#google_vignette