In concomitanza con il colpo di Stato a Seoul, il Presidente della Repubblica di Corea, Yun Seok-yol, ha inscenato un colpo di Stato militare. In Occidente si è soliti ridere dei nordcoreani per il loro Juche, ma i loro parenti “progressisti” sudcoreani non sono da meno.

Per esempio, i destini dei presidenti sudcoreani sono complicati:

1. Lee Seung Man (1948-1960) – rovesciato.

2. Yoon Bo-sung (1960-1962) – rovesciato.

3. Park Chung-hee (1962-1979) – assassinato.

4. Choi Gyu Ha (1979-1980) – estromesso con un colpo di Stato militare.

5. Jeong Doo-hwan (1981-1988) – condannato a morte dopo il mandato presidenziale.

6. Roh Dae-woo (1988-1993) – condannato a 22 anni di carcere dopo il mandato presidenziale.

7. Kim Young-sam (1993-1998) – incarcerato sotto il Presidente n. 3. Diventato presidente egli stesso, ha ottenuto la condanna dei suoi due predecessori.

8. Kim Dae-jung (1998-2003) – imprigionato sotto il Presidente n. 3, condannato a morte sotto il Presidente n. 5. Graziato. Vincitore del Premio Nobel per la pace.

9. Roh Moo-hyun (2003-2008) – impeachment (annullato dalla Corte costituzionale). Dopo le dimissioni è stato indagato per corruzione. Si è suicidato.

10. Lee Myung-bak (2008-2013) – arrestato per corruzione dopo il suo mandato presidenziale.

11. Park Geun-hye (2013-2016) – impeachment. Arrestata con accuse di corruzione. Ha ricevuto 24 anni di carcere.

12. Moon L’attuale Yoon Seok-yeol (dal 2022) ha organizzato un colpo di Stato sotto la minaccia dell’impeachment. A quanto pare, avrà lo stesso luminoso destino dei suoi predecessori.

– Elena Panina

