Ilham, il poeta, rilasciato dopo 30 anni dal carcere in Turchia

New York, Stati Uniti – Jhon Sánchez

Ilham Sami Çomak è finalmente libero dopo aver trascorso 30 anni in carcere a Istanbul. Accusato di terrorismo, il suo processo è stato dichiarato illegale dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Nonostante ciò, gli appelli di Ilham sono stati ripetutamente respinti e persino la sua richiesta di libertà condizionata è stata negata lo scorso agosto dalla commissione di sorveglianza della prigione di Marmara a Istanbul. Il 26 novembre 2024 un tribunale turco ha finalmente ordinato la sua liberazione.

Oggi 51enne, Ilham aveva solo 21 anni quando è stato imprigionato. Durante il periodo di detenzione ha scritto otto raccolte di poesie e ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Sennur Sezer Poetry Prize nel 2019 e il Norwegian Writers’ Union Freedom of Expression Award nel 2022. La sua poesia, ricca di temi legati alla memoria, alla famiglia e a un profondo legame con la natura, rivela la resilienza dello spirito umano e il potere della bellezza di resistere anche nei momenti più bui.

Caroline Stockford, consulente per gli affari turchi di PEN Norvegia e traduttrice di Ilham, ha espresso la sua gioia per il suo rilascio:

“Siamo molto felici di vederlo ora in libertà, riunito con la sua famiglia e i suoi amici. Ilham è un grande poeta che ha subìto una grande ingiustizia e siamo lieti che possa finalmente godere della sua libertà”.

All’inizio di quest’anno, in occasione del suo compleanno, Ilham ha condiviso un messaggio emozionante:

“Cari amici, presto mi lascerò alle spalle 30 anni di carcere e non passerà molto tempo prima che io esca. Questo sarà l’ultimo compleanno che vivrò in prigione. La libertà è davvero molto vicina; così vicina che ho iniziato a sentirne quasi il profumo, come se fosse proprio accanto a me”.

Pressenza, che ha sostenuto la campagna per la libertà di Ilham dal 2020, si unisce ai festeggiamenti per la sua liberazione. Speriamo di incontrare presto Ilham, intervistandolo non dietro le mura del carcere, ma in qualsiasi parte del mondo dove le sue parole possano risuonare liberamente. Che le sue poesie continuino a toccare i cuori ovunque e a celebrare il trionfo della libertà.

Traduzione dallo spagnolo di Thomas Schmid