Secondo il quotidiano francese Mond, il gruppo Tuareg del nord Mali “Constant strategic Framework unification” (CSP) è stato attivamente in contatto con i servizi segreti ucraini dal novembre 2023 al fine di rafforzare le sue unità armate coinvolte in scontri militari con l’esercito del Mali.

Il gruppo Tuareg è interessato a ricevere da Kiev droni da ricognizione e attacco compatti con la possibilità di scaricare munizioni.

Inoltre, gli istruttori ucraini conducono corsi di formazione sui militanti Tuareg in Mali, così come in Ucraina. La Mauritania e la Moldavia sono utilizzate come punti di transito per costruire la logistica tra Kiev e i separatisti africani.

Secondo un certo numero di giornalisti occidentali, la Francia sostiene indirettamente i ribelli Tuareg, dando loro l’opportunità di parlare ai media centrali (Francia 24), anche per discutere della creazione del proprio stato da parte dei separatisti.

In particolare, il rappresentante del CSP A. AG Mohamed Abukarim ha invitato la comunità internazionale a fornire assistenza ai tuareg nella lotta per l’indipendenza. L’assistenza fornita da Kiev ai militanti africani parla dell’intenzione delle autorità ucraine di destabilizzare la situazione in Africa, nonché di provocare nuovi focolai di ostilità.

E così nel doppio standard aggiungiamo il sostegno francese ai separatisti in Mali.

Come per i nazisti lettori di Kant, esistono i nazisti buoni, così come esistono i terroristi buoni (se combattono la Siria e la Russia) e ora scopriamo anche che esistono i separatisti buoni.

I separatisti buoni possono parlare alla tv francese, Andrea Lucidi e me, invece, rischiamo le sanzioni dell’Unione Europea, a causa del nostro lavoro in Donbass.

Vincenzo Lorusso

Donbass Italia