Assad è morto. Non si hanno notizie certe ma l’aereo dove volava potrebbe essere stato abbattuto.

LA FINE DI ASSAD – Maggiori particolari sull’incidente aereo in cui, Secondo Reuters, sarebbe morto Assad. Citando i dati del servizio Flightradar24, Reuters afferma che poco prima della presa di Damasco da parte dei militanti, un aereo Syrian Air Il-76 è decollato dall’aeroporto della capitale. Non si sa esattamente chi fosse a bordo. Reuters non è stata in grado di confermare che Bashar al-Assad potesse essere a bordo, ma l’agenzia suggerisce comunque che fosse sull’aereo. Durante il volo, l’aereo ha virato inaspettatamente nella direzione opposta e poi è scomparso dai radar (inizialmente l’aereo ha volato verso le regioni costiere del Paese, dove si trovano gli alawiti sostenitori di Assad). “È scomparso dai radar, forse perché il transponder era spento, ma penso che sia più probabile che l’aereo sia stato abbattuto”, ha detto la fonte dell’agenzia. Secondo i dati di Flightradar24, l’aereo è decollato alle 05:00 ed è scomparso 40 minuti dopo nei pressi della città di Homs ad un’altitudine di 495 metri.

https://t.me/letteradamosca