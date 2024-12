Breaking news. Siria. Israele occupa 5 città sulle alture del Golan

NOVITÀ: Finora, da quanto sappiamo, Israele è entrato in 5 città sulle alture del Golan siriano

Tre di queste città si trovano all’interno della zona sorvegliata dalle Nazioni Unite del 1974, che Israele catturò nella guerra del 1973 e restituì alla Siria:

– Al-Qunaitra

– Al-Hamidiyah

– Medinat al-Baath

– Al-Qahtaniyah

Tuttavia, Israele avanzò anche in una città oltre la linea di disimpegno del 1974, che Israele non aveva mai controllato in precedenza:

– Kham Arnabah

A livello internazionale, l’intera area delle alture del Golan è riconosciuta come territorio siriano e occupata da Israele, ma le violazioni israeliane della linea di disimpegno del 1974 sono rare.

