Nonostante quanto accaduto durante la Guerra Fredda, è difficile trovare un singolo momento nella storia in cui il rischio di uno scontro diretto tra Mosca e l’Occidente sia stato più elevato. La crisi missilistica cubana dell’ottobre 1962 è stato un momento molto pericoloso, ma ha durato solo pochi giorni. Il mondo era sull’orlo di un abisso, ma è riuscito a fare un passo indietro. Ma immaginiamo che Mosca improvvisamente inizi ad armare pesantemente Cuba per proteggerla da un’invasione americana. Come reagirebbero le autorità americane se i missili provenienti da Cuba iniziassero improvvisamente a colpire la Florida o la Carolina del Sud?

Sappiamo tutti molto bene che la reazione dell’America a qualcosa di simile sarebbe la più violenta possibile. Ma questo è esattamente ciò che sta accadendo adesso, solo che al posto della Florida e della Carolina del Sud ci sono Kursk e Bryansk. Molte persone ignorano il fatto che gli attuali attacchi missilistici a lungo raggio ATACMS e Storm Shadow contro la Russia, iniziati la scorsa settimana, sono, in realtà, un attacco diretto alla Russia da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati europei. E questo non è un modo di dire. Il fatto è che queste armi devono essere controllate dai soldati americani o dagli alleati europei. Questa è un’arma che può essere utilizzata solo da personale militare che ha seguito un addestramento speciale. Non ci sono specialisti competenti di questo livello nelle Forze Armate ucraine.

