Prendi i soldi e scappa: l’oscena liquidazione milionaria di Tavares, ex ad di Stellantis

L’indiscrezione di una possibile buonuscita da 100 milioni di euro per Carlos Tavares, ex amministratore delegato di Stellantis, ha scatenato un’ondata di indignazione tra sindacati, lavoratori e politici. Anche se la cifra non è ancora ufficiale – ma diciamo di più, anche se fosse la metà, o un terzo – la verità emergerà ad aprile con la presentazione del bilancio del gruppo – sarebbe comunque una porcheria etica in un contesto di crisi occupazionale e industriale. Anzi, in qualsiasi contesto.

Tavares, un compenso stellare per cosa?

Durante i suoi quattro anni alla guida del colosso automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA, Tavares ha adottato una strategia orientata alla riduzione dei costi e alla massimizzazione dei margini.

Questo approccio ha generato dividendi record per gli azionisti, pari a 23 miliardi di euro, ma ha lasciato in eredità stabilimenti in difficoltà, lavoratori in cassa integrazione e investimenti ridotti nella ricerca e sviluppo. Traduzione: macelleria sociale sui lavoratori, champagne per i padroni, non c’è altro utilizzo possibile del vocabolario.

Con un salario base di 10 milioni di euro e una retribuzione totale di 36,5 milioni nel 2023 – in crescita del 56% rispetto ai 23,5 milioni dell’anno precedente – Tavares è stato tra i dirigenti più pagati al mondo nel settore automobilistico.

Per confronto, i suoi omologhi europei come Oliver Blume (Volkswagen), Ola Källenius (Mercedes-Benz) e Oliver Zipse (BMW) hanno percepito tra i 9 e i 12 milioni di euro. Luca de Meo, ceo di Renault, si è fermato a 5 milioni.

Indignazione e critiche (tardive)

La possibilità di un’uscita anticipata accompagnata da una liquidazione multimilionaria ha suscitato reazioni particolarmente dure tra i sindacati. Michele De Palma, segretario generale della Fiom-Cgil, ha criticato apertamente l’ipotesi, definendola una “beffa” per i lavoratori in cassa integrazione e per un’azienda che necessita di investimenti strategici, soprattutto in Italia.

Anche diversi esponenti politici italiani hanno espresso il loro disappunto, chiedendo che i fondi vengano reinvestiti nelle fabbriche e nelle attività di innovazione, anziché destinati a buonuscite di questa portata. Stellantis, dal canto suo, ha liquidato le polemiche definendole “congetture”, pur senza negare la possibilità.

Stupisce – per modo di dire – la sorpresa dei sindacati, come se questo modus operandi fosse nuovo e non la regola. Solo oggi scoprono che i salari sono fermi da vent’anni?

Ma da tempo i lavoratori non sono né le ragioni del conflitto né i protagonisti. Sono solo strumenti da brandire nei contesti che si presentano, usa e getta