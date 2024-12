I VALORI OCCIDENTALI DALLA SIRIA ALLA ROMANIA

Ma ci stiamo rendendo conto del degrado che stiamo raggiungendo.

La CNN che Intervista i tagliagole di HTS e li mostra come dei progressisti che vogliono costruire una nuova Siria.

In Romania vengono annullate le elezioni perché c è il rischio che vinca Georgescu un anti NATO.

In Francia cade il governo fantoccio imposto da Macron anche se aveva perso le elezioni. E Macron non ha nessuna intenzione di dimettersi.

In Ucraina bacchettiamo Zelens’kyj perché ancora non si è deciso a mobilitare donne e ragazzini di 18 anni (18 anni ancora fanno le scuole superiori).

In Palestina c’è un genocidio e ci giriamo dall’altra parte, anzi facciamo di più screditiamo la corte penale internazionale perché ha osato emettere un mandato d’arresto internazionale contro Netanyahu, la stessa corte che quando condannava Putin era super.

In Libano viene indetto un cessate il fuoco dove Hezbollah deve smettere di lanciare missili ma Israele può continuare a bombardare.

In Georgia sosteniamo un colpo di stato perché il nuovo governo non ci piace.

Intanto la morsa sulla censura si stringe sui social, su internet bandendo giornali stranieri il tutto lentamente così da farci fare fare la fine della rana nell’acqua calda.

Questi sono i nostri valori? È questo il giardino fiorito?

Viviamo nel ricordo di una democrazia che pia piano si sta sgretolando e svuotando di contenuto. Dove forze politiche rette da incapaci fingono differenze inesistenti votando compatte per difendere gli interessi di una piccola oligarchia.

Navigazione articoli