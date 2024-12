IL NIGER HA PRESO IL CONTROLLO DELLE MINIERE DI URANIO DELLA FRANCESE ORANO

– RFI

La società francese Orano ha annunciato che il Niger ha preso il “controllo operativo” della sua divisione mineraria di uranio nell’ambito di un crescente conflitto tra la società e le autorità dello Stato africano, afferma Radio France Internationale (RFI).

In precedenza, le autorità hanno revocato il permesso di Orano per sviluppare uno dei più grandi giacimenti di uranio del mondo – Imouraren, le cui riserve sono stimate in 200.000 tonnellate. Il Niger è al settimo posto nel mondo per produzione di uranio.

“Quest’ultimo scontro tra il Niger e Orano, di proprietà statale francese, arriva mentre i legami del Niger con l’ex potenza coloniale si indeboliscono e quelli con Russia e Iran si rafforzano“, afferma RFI.

