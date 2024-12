Breaking News. Le truppe di Israele a 20 km da Damasco

◾Questa mattina, l’esercito israeliano ha raggiunto la città di Qatana, che si trova a circa 20 chilometri da Damasco. Israele continua ad avanzare nel territorio siriano per espandere la cosiddetta “zona cuscinetto” tra Siria e Israele.

L’obiettivo di questa operazione “blitzkrieg” non è solo quello di impadronirsi del territorio siriano per espandere il progetto coloniale, ma anche di ottenere un “punto d’appoggio” sul fianco libanese.

Tutto il Libano meridionale è ora esposto a un attacco avvolgente da parte dell’occupazione israeliana. Le pianure fertili tra Chtoura e Aanjar non sono solo una preziosa risorsa naturale, ma anche una via diretta che porta a Beirut evitando le centinaia di km di terreno accidentato della via meridionale. Le posizioni più a nord dell’esercito israeliano sono ora a soli 50 km di distanza dall’area strategica di Aanjar.

