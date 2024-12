Entrato in vigore il Partenariato Strategico Globale tra Corea del Nord e Russia

La Corea del Nord e la Russia rafforzano la loro alleanza strategica globale con un nuovo trattato che ridefinisce le relazioni bilaterali, promuove la stabilità internazionale e traccia un percorso verso un ordine mondiale multipolare equo e indipendente. Di seguito la traduzione di due articoli della KCNA.

Gli strumenti di ratifica del Trattato di Partenariato Strategico Globale tra la Repubblica Popolare Democratica di Corea e la Federazione Russa, firmato dai capi di Stato dei due Paesi a Pyongyang il 19 giugno 2024, sono stati scambiati a Mosca il 4 dicembre.

Il vice ministro degli Esteri della RPDC, Kim Jong Gyu, e il vice ministro degli Esteri della Federazione Russa, Andrej Jur’evič Rudenko, hanno firmato il protocollo relativo allo scambio degli strumenti di ratifica.

Il trattato entra in vigore dal 4 dicembre 2024, data dello scambio degli strumenti di ratifica, in conformità con l’Articolo 22 del trattato.

Di conseguenza, il trattato di amicizia, buon vicinato e cooperazione tra la RPDC e la Federazione Russa, concluso il 9 febbraio 2000, ha cessato di avere efficacia.

Il trattato rappresenta un quadro giuridico per realizzare il vasto piano dei vertici dei due Stati e il desiderio dei due popoli, portando le relazioni bilaterali a un nuovo livello strategico, costruendo uno Stato potente e difendendo saldamente l’ambiente di sicurezza regionale e globale in conformità con gli interessi comuni.

Le vigorose relazioni tra RPDC e Russia, basate sul trattato di partenariato strategico globale, saranno un potente strumento di sicurezza per promuovere il benessere dei popoli dei due Paesi, alleviare la situazione regionale e garantire la stabilità strategica internazionale. Inoltre, costituiranno una forte forza propulsiva per accelerare l’instaurazione di un ordine mondiale multipolare indipendente e giusto, privo di dominazione, sottomissione ed egemonia.

Di seguito riportiamo anche la traduzione dell’articolo pubblicato dalla KCNA il 20 giugno in occasione della firma del trattato tra Kim Jong Un e Vladimir Putin, che chiarisce il contenuto del Partenariato Strategico Globale tra Pyongyang e Mosca.

Kim Jong Un, Segretario Generale del Partito del Lavoro di Corea e Presidente degli Affari di Stato della Repubblica Popolare Democratica di Corea, e Vladimir Vladimirovič Putin, Presidente della Federazione Russa, hanno firmato il “Trattato di Partenariato Strategico Globale tra la RPDC e la Federazione Russa” il 19 giugno.

Secondo il trattato, le due parti, tenendo conto delle rispettive leggi nazionali e degli obblighi internazionali, manterranno e svilupperanno permanentemente il partenariato strategico globale basato sul rispetto reciproco della sovranità statale, dell’inviolabilità territoriale, della non interferenza negli affari interni, del principio di uguaglianza e di altri principi del diritto internazionale relativi alle relazioni amichevoli e alla cooperazione tra le nazioni.

Le parti scambieranno opinioni su questioni relative alle relazioni bilaterali e internazionali di interesse comune attraverso il dialogo e i negoziati, inclusi incontri al vertice, e intensificheranno azioni congiunte e cooperazione nelle sedi internazionali.

Esse aspireranno alla stabilità strategica globale e all’istituzione di un nuovo ordine internazionale equo e paritario, mantenendo una stretta comunicazione reciproca e rafforzando la cooperazione strategica e tattica.

In caso di minaccia diretta di invasione armata contro una delle due parti, esse attiveranno immediatamente un canale di negoziazione bilaterale su richiesta di una delle parti per armonizzare le rispettive posizioni e discutere misure pratiche per garantire assistenza reciproca e rimuovere la minaccia.

Qualora una delle parti si trovi in stato di guerra a causa di un’invasione armata da parte di uno o più Stati, l’altra parte fornirà assistenza militare e di altro tipo con tutti i mezzi a sua disposizione, senza indugio, in conformità con l’Articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e con le leggi della RPDC e della Federazione Russa.

Ciascuna parte si impegna a non concludere con un Paese terzo alcun accordo che comprometta la sovranità, la sicurezza, l’inviolabilità territoriale, il diritto a scegliere e sviluppare liberamente sistemi politici, sociali, economici e culturali e altri interessi fondamentali dell’altra parte, né a prendere parte a tali azioni.

Le parti discuteranno e coopereranno per mantenere la pace e la sicurezza internazionale su questioni di sviluppo globale e regionale che possano rappresentare una sfida diretta o indiretta ai loro interessi comuni e alla loro sicurezza, nell’ambito di organismi internazionali, tra cui l’ONU e le sue agenzie specializzate.

Esse prevedranno meccanismi per adottare misure congiunte volte a rafforzare le capacità difensive, prevenire conflitti e garantire pace e sicurezza a livello regionale e globale.

Le parti lavoreranno per incrementare il volume del commercio reciproco, creare condizioni favorevoli per la cooperazione economica in settori come dogane e servizi finanziari, e incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci in conformità con l’accordo intergovernativo RPDC-Russia sulla promozione e protezione degli investimenti, adottato il 28 novembre 1996.

Esse forniranno sostegno alle zone economiche speciali o libere della RPDC e della Federazione Russa e alle organizzazioni che operano in tali zone.

Le parti svilupperanno scambi e cooperazione nei campi della scienza e della tecnologia, inclusi spazio, biologia, energia atomica pacifica, intelligenza artificiale e IT, e faciliteranno attivamente la ricerca congiunta.

Promuoveranno inoltre la cooperazione regionale o transfrontaliera in settori di interesse comune, riconoscendo l’importanza speciale di rafforzare le relazioni bilaterali complessive.

Le parti creeranno condizioni favorevoli per stabilire legami diretti tra le regioni della RPDC e della Federazione Russa, promuovendo la comprensione reciproca delle potenzialità economiche e di investimento regionali attraverso eventi interregionali congiunti come forum aziendali, seminari, esposizioni e fiere.

Esse incrementeranno gli scambi e la cooperazione in agricoltura, istruzione, sanità, sport, cultura, turismo e collaboreranno nei settori della protezione ambientale, prevenzione delle catastrofi naturali ed eliminazione delle loro conseguenze.

Le parti si opporranno all’applicazione di misure unilaterali coercitive, incluse quelle di natura extraterritoriale, e considereranno tali misure illegali, in contrasto con la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale.

Qualora un Paese terzo adotti misure unilaterali coercitive contro una delle parti, esse ridurranno i rischi e si impegneranno per eliminarne o minimizzarne gli effetti diretti o indiretti sui legami economici reciproci, sulle persone fisiche e giuridiche, sui loro beni, sui beni trasportati, sui risultati del lavoro, sui servizi e sulle attività intellettuali.

Infine, le parti collaboreranno per affrontare sfide e minacce come terrorismo internazionale, estremismo, crimine organizzato multinazionale, tratta di esseri umani, immigrazione illegale, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa, nonché traffico illegale di beni, droga, armi e reperti culturali e storici.

Esse coopereranno anche per la sicurezza delle informazioni internazionali, sviluppando un quadro legale e normativo e approfondendo il dialogo tra istituzioni.

Il trattato sarà valido a tempo indeterminato.

