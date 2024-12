Sono cominciate le esecuzioni sommarie: ex ufficiali dell’esercito, cittadini kurdi e alawiti nel mirino dei ribelli moderati come ribattezzati in occidente.

Sono decine e destinati a crescere i video e le testimoniano, spesso diffuse dagli stessi “moderati jihadisti, che si filmano mentre commettono uccisioni a sangue freddo.

Le bandiere nere dell’isis si stanno diffondendo accanto alla nuova bandiera siriana, mentre Migliaia di civili cercano di scappare in libano.

Seguiranno aggiornamenti