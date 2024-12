𝗣𝗿𝗲𝗰𝗲𝘁𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗲𝗶 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗼 𝘀𝗰𝗶𝗼𝗽𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝟭𝟯 𝗱𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲, 𝗶𝗻 𝗽𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗮𝗰𝗰𝗼 𝗮𝗹 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝗰𝗶𝗼𝗽𝗲𝗿𝗼!

Per quanto riguarda il settore dei trasporti, il ministro Salvini impone la precettazione in occasione dello sciopero generale chiamato dall’Unione Sindacale di Base per il 13 dicembre. Nonostante la Commissione di garanzia sugli scioperi non abbia indicato nessuna irregolaritร .

Ancora una volta, c’รจ un intervento direttamente politico finalizzato a indebolire la mobilitazione dei lavoratori. In un avvitamento delle libertร di manifestare e di scioperare che va avanti da anni e che sta raggiungendo un culmine inaccettabile, tra disegni Sicurezza e precettazioni. Il 13 saremo in piazza per lo sciopero, contro la strage di lavoratori e contro le stragi finanziate e armate dal governo in vari teatri di guerra!

Marta Collot