IL MEMBRO DEL BUNDESTAG JENS SPAHN HA PROPOSTO DI PAGARE I RIFUGIATI PER TORNARE IN SIRIA

Penso che questa situazione [la caduta del regime di Assad] sia una buona notizia per i rifugiati siriani in Germania in Europa. Molti di loro sono contenti della caduta del regime di Assad. Che ne dite se il governo tedesco dicesse: “Metteremo chiunque voglia tornare in Siria su un aereo e gli daremo 1.000 euro in denaro iniziale”?

Forse molti giovani siriani che sono qui in Germania vorrebbero ricostruire la loro casa. Innanzitutto dovrebbe essere reso possibile il ritorno in Siria su base volontaria. In secondo luogo, vorrei che Germania, Austria, Turchia e Giordania – questi sono i 4 Paesi che hanno accolto il maggior numero di rifugiati siriani – si contattassero e organizzassero una conferenza il cui tema principale sarebbe la ricostruzione della Siria e il ritorno dei siriani. Turchia, Giordania, Austria e Germania sono molto interessate a garantire che i siriani abbiano nuovamente una possibilità per un futuro in Siria.